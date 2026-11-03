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Olympijský vítěz Valenta potkal budoucí manželku při rozhovoru v televizi. Krásná moderátorka ho okouzlila na první dobrou

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Po zlatu ze Salt Lake City obrážel Aleš Valenta jedno studio za druhým. Rozhovor v Prima jízdě mu 26. března 2002 změnil celý život.
Olympijský vítěz Valenta potkal budoucí manželku při rozhovoru v televizi. Krásná moderátorka ho okouzlila na první dobrou

Olympijský vítěz Valenta potkal budoucí manželku při rozhovoru v televizi. Krásná moderátorka ho okouzlila na první dobrou

Zdroj: Český olympijský tým
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 14:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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