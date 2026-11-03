Olympijský vítěz Valenta potkal budoucí manželku při rozhovoru v televizi. Krásná moderátorka ho okouzlila na první dobrou

Na jaře 2002 chtěl Aleše Valentu mít ve vysílání každý. Akrobatický lyžař ze Šumperka se vrátil z amerického Salt Lake City jako olympijský vítěz a jeho skok obletěl svět. Jednou ze zastávek mediálního kolotoče byla rubrika Aktuality v pořadu Prima jízda na TV Prima, kterou moderovala Elen Černá. Valenta si datum pamatuje přesně: 26. března 2002. O čtrnáct měsíců později spolu stáli na zámku v Dobříši jako novomanželé. Za tím rychlým sledem je víc než jiskra mezi dvěma známými tvářemi. Je to příběh o tom, jak se jeden sportovní okamžik propsal do rodiny i do práce na další dvě desetiletí.
Skok, který viděl celý svět
Olympijský závod v akrobatických skocích se jel 19. února 2002. Valenta v něm podle Českého olympijského týmu jako první člověk na světě předvedl trojné salto s pěti vruty. Prvek, který do té doby nikdo nezvládl, mu vynesl zlato i přezdívku autora „amerického zázraku“.
Pro tehdy devětadvacetiletého skokana to znamenalo konec relativní anonymity. Akrobatické lyžování v Česku nikdy nepatřilo k divácky masovým sportům. Najednou ale Valenta seděl v televizních studiích, odpovídal na otázky novinářů a točil reklamy.
A právě tady se sportovní příběh láme v osobní. Valenta později sám přiznal, že bez zlata ze Salt Lake City by se s Elen, která tehdy pracovala na Primě, nejspíš nikdy nepotkal. Medaile mu tak otevřela dveře, o kterých ani nevěděl.
Od Aktualit ke svatbě v Dobříši
Jak přesně první setkání proběhlo, se dá složit spíš z útržků než z velkých vyznání. Podle staršího vyjádření, které magazín Svět ženy převzal z týdeníku Sedmička, Valenta začátek popsal jako vzájemné sympatie. Pak přišla další schůzka, na které zjistili, že si rozumějí a je jim spolu dobře. Kdo z nich udělal první krok, zatím veřejně nezaznělo.
Tempo, které následovalo, ale mluví samo za sebe:
|Datum
|Událost
|19. února 2002
|olympijské zlato v Salt Lake City
|26. března 2002
|rozhovor v Prima jízdě, první setkání
|31. května 2003
|svatba na zámku v Dobříši
|červenec 2003
|narození syna Denise
|2004
|narození dcery Amélie
Od prvního rozhovoru ke svatbě uběhlo něco přes rok. Za další rok a kousek měli dvě děti. Podle nás právě tahle hutnost dělá z příběhu víc než bulvární zajímavost: nebylo nač čekat.
Zajímavý je i pohled Elen. V dobovém profilu pro iDNES přiznala, že ještě rok a půl předtím o akrobatickém lyžování nevěděla skoro nic. Postupně se ale zorientovala natolik, že rozlišovala i názvy jednotlivých skoků. Manželova sláva jí zpočátku vadila hlavně kvůli zájmu o soukromí. Časem to přestala řešit.
Záznam samotného rozhovoru, u kterého to celé začalo, se nám ve veřejném online archivu dohledat nepodařilo. Není se čemu divit: Prima spustila svůj videoarchiv až v roce 2012, deset let po osudovém vysílání.
Moderátorka, ne jen manželka olympionika
Elen Černá nebyla ve vztahu tou, kdo stojí ve stínu. V Prima jízdě působila v letech 2000 až 2004, předtím pracovala v TV3. Později prošla Českou televizí včetně ČT24, moderovala v Českém rozhlase a dnes je k vidění i v iDNES Rozstřelu. Na svém webu se prezentuje jako moderátorka a redaktorka, ne jako „paní Valentová“.
Profesní zkušenost se brzy ukázala jako rodinné bohatství. Když Valenta po konci kariéry v roce 2007 hledal další uplatnění, sáhl po mikrofonu. Elen mu s moderováním radila a podle všeho šlo o víc než manželskou podporu; šlo o předávání řemesla. Pomáhala mu i s jeho podnikatelskými projekty kolem akrobatického areálu.
Společná práce pro děti
Nejviditelnějším výsledkem téhle spolupráce jsou Lvíčata, dětský sportovní magazín na ČT:D. Valenta v něm vystupuje jako olympijský vítěz, který dětem ukazuje sporty, Elen se na pořadu podílí také. Archiv v iVysílání dnes nabízí přes pět set přehratelných dílů. To je slušná stopa pro dvojici, která se potkala během jednoho krátkého vstupu v Aktualitách.
Pro srovnání stojí za zmínku Roman Šebrle. Také olympijský vítěz, také později moderátor na Primě, i on našel partnerku mezi kolegyněmi, Hedviku Liškovou. U Šebrleho ale vztah přišel v pozdější moderátorské etapě. Valenta se do mediálního světa vlastně přiženil v momentě, kdy do něj teprve vstupoval.
Mezi můstkem a obrazovkou
Ani dnes Valenta od sportu neodešel. Provozuje Acrobat Park ve Štítech, areál pro akrobatické lyžování a snowboarding, kde se cvičí na vodních i zimních můstcích. V únorovém rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o své svěřenkyni Adéle Měrkové i o pomoci Nikolasovi Novákovi. Na podzim se objevil u debaty o budoucnosti českého akrobatického lyžování, v době, kdy Novák kvůli doléčení zranění vynechává sezonu a v áčku zůstává právě Měrková.
Vedle toho moderuje a věnuje se i marketingu. Kombinace sportu, médií a podnikání, kterou předvádí, je v jistém smyslu přesným otiskem roku 2002. Zlato mu dalo jméno, rozhovor v Prima jízdě mu dal partnerku i druhou profesi.
Od prvního setkání uplynulo bezmála čtvrt století a manželé Valentovi se dnes v médiích potkávají spíš jako kolegové než jako objekt zájmu. Trojné salto s pěti vruty zůstane v učebnicích akrobatického lyžování. Nejdelší dopad ale možná mělo pár minut ve studiu Primy, kdy se moderátorka ptala a olympijský vítěz odpovídal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta