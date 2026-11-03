Za komunistů odmítl být kapitánem české reprezentace. Teď Růžička řekl, co si myslí o návratu Rusů na MS

Ve čtvrtek 30. října 2026 dopoledne se hokejová Evropa probudila do nové reality. Mezinárodní sportovní arbitráž CAS zrušila zákaz, který od února 2022 držel ruské týmy mimo soutěže Mezinárodní hokejové federace. Ještě týž den v rozhovoru pro iSport.cz promluvil muž, jehož slovo má v českém hokeji výjimečnou váhu. Vladimír Růžička neuhnul ani jedné straně sporu. Sportovně podle něj Rusko turnaji chybí, šampionát bez něj „chudne“. Lidsky a politicky ale návrat odmítá, protože na Ukrajině se pořád válčí a umírají lidé. A na vysvětlenou sáhl do vlastní minulosti, do doby, kdy za komunistů odmítl nosit kapitánské céčko.
Sportovně ano, lidsky ne
Růžička není aktivista ani politik. Je to kapitán zlatého týmu z Nagana 1998, mistr světa z roku 1985 a trenér, který dovedl národní tým k titulům v letech 2005 a 2010. Ruský hokej zná z ledu, z porad i z finálových zápasů. Proto má váhu, když říká, že návrat Rusů by úroveň mistrovství světa zvedl.
Kvalitu ruského hokeje nikdo nezpochybňuje. Silná generace, hráči z NHL i KHL, tradice, se kterou se dá měřit jen málokdo. Turnaj bez sborné v posledních letech nepochybně přišel o jednoho z kandidátů na medaile a Růžička to pojmenovává bez vytáček.
Pak ale přichází druhá polovina věty, ta důležitější. Válka na Ukrajině neskončila a podle Růžičky ji nejde odsunout stranou jen proto, že by hokej byl zajímavější. Opakovaně připomíná mrtvé, kteří přibývají každý den. Proto s návratem v současné situaci nesouhlasí.
Podle nás je právě tohle na jeho postoji nejcennější. Neopírá se o tvrzení, že Rusové hokejově nic neznamenají, což by bylo pohodlné a zároveň nepravdivé. Přiznává, že sport jejich absencí ztrácí, a přesto říká ne. Tabulka kvality týmů tady prostě nerozhoduje.
Céčko, které nechtěl
Nejsilnější část rozhovoru míří do doby před listopadem 1989. Růžička hrál za československou reprezentaci už v osmdesátých letech a v roce 1985 s ní získal titul mistra světa. Podle vlastních slov tehdy odmítl stát se kapitánem týmu. Nechtěl, jak říká, „sloužit komunistům“.
Přesný rok ani okolnosti v rozhovoru nezazněly. Smysl té vzpomínky je ale jasný. Kapitánská páska nebyla jen hokejová role. Byla to symbolická funkce, tvář reprezentace státu, a tím i režimu, se kterým mladý útočník nesouhlasil.
Růžička tím nestaví rovnítko mezi komunistické Československo a dnešní Rusko, ani nepřirovnává CAS nebo IIHF k normalizačním úředníkům. Paralela je osobní, ne politologická. Chce tím říct, že národní dres nikdy není neutrální kus látky. Kdo hraje za stát, ten ho svým způsobem reprezentuje. Kdysi to sám odmítl vzít na sebe, a proto dnes nedokáže přejít mlčením, že by se na led vracel tým státu, který vede válku.
Je to argument, který se těžko vyvrací tabulkami a paragrafy. Pochází od člověka, který kvůli svému přesvědčení sám přišel o kus kariérní prestiže.
Co vlastně rozhodl CAS
Spor má tři roviny, které se snadno slévají dohromady: sportovní, právní a politickou. Růžička mluví o první a třetí. Arbitráž řešila tu prostřední.
IIHF zákaz z 28. února 2022 nepostavila jako klasický trest, ale jako bezpečnostní opatření po začátku invaze. Právě to se jí teď vymstilo. CAS podle zpráv agentury AP dospěla k závěru, že federace pro své bezpečnostní obavy nepředložila dostatečné důkazy. Morální stránkou války se tribunál nezabýval, zkoumal jen, jestli je zákaz podložený.
Verdikt platí s okamžitou účinností. IIHF ve svém oficiálním stanovisku uvedla, že autoritu CAS respektuje a bude jednat v souladu s verdiktem. Zároveň upozornila, že praktické provedení okamžité být nemůže. Musí sladit formáty, kalendáře, cestování, ubytování i bezpečnost a obavy podle ní přetrvávají. Bránit se může jen velmi omezeně, procesní cestou u švýcarského federálního soudu. Otevřené obcházení verdiktu by znamenalo další právní válku.
Rozhodnutí se týká pěti šampionátů sezony 2026/27:
- MS mužů 2027
- MS juniorů 2027
- MS žen 2027
- MS žen do 18 let 2027
- MS mužů do 18 let 2027
Hokej se tím vydal jinou cestou než zbytek sportu. Mezinárodní olympijský výbor v roce 2023 doporučoval připustit jen jednotlivce v neutrálním statusu a o týmech s ruskými pasy výslovně odmítal uvažovat. V tenise ruští hráči hrají turnaje bez vlajky, ale jejich federace zůstala vyřazená z týmových soutěží. NHL zase ruské hokejisty bere jako zaměstnance klubů, ne jako reprezentanty státu. Mistrovství světa je ovšem soutěží národních týmů, tedy přesně tím prostorem, o kterém Růžička mluví, když vzpomíná na své céčko. Otázky vlajky, hymny či neutrálního statusu verdikt CAS podle dostupných zpráv vůbec neřešil.
Termíny, Německo a fronta, která se tvoří
Mužské MS 2026 už bylo v době verdiktu minulostí. Nejbližší velký turnaj dospělých se odehraje v Německu. Podle IIHF je naplánovaný na 14. až 30. května 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu, úvodní zápas se hraje už 13. května v Gelsenkirchenu. Program, skupiny i rozpis šestnácti týmů a 64 zápasů už byly zveřejněné, mezi postupujícími jsou Ukrajina a Kazachstán. Jak IIHF Rusko do hotového formátu zařadí, zatím není jasné.
Mnohem dřív přijde na řadu mládež. Verdikt se prakticky dotýká juniorského šampionátu od prosince 2026 a v lednu 2027 také ženského mistrovství do 18 let, které se hraje v Česku. Otázka, kterou Růžička klade v obecné rovině, tak může mít velmi konkrétní adresu na českém ledě.
Německý pořadatel podle AP a Deutsche Welle zvažuje, jestli turnaj za nových podmínek bezpečnostně a finančně utáhne. Nejdál zatím došlo Finsko. Tamní federace oznámila, že její týmy nebudou proti Rusku nastupovat, dokud válka trvá, a snaží se k tomu získat další země.
Český hokej je rozhodnutím podle vlastních slov „velice nepříjemně překvapen“. Analyzuje právní a praktické dopady a připomíná, že verdikt automaticky nemění český právní ani institucionální rámec. Generální sekretář Jan Černý výslovně uvedl, že svaz s účastí Ruska na turnajích IIHF během válečné agrese na Ukrajině nesouhlasí. O bojkotu zatím nepadlo ani slovo.
Ostřejší tón volí Dominik Hašek. Verdikt podle zprávy ČTK bere jako fakt, ale vyzývá státy a politiky, aby akce s ruskou účastí znemožnili. Mluví o „reklamě na ruskou imperialistickou válku“. Růžička je v tónu měkčí, výsledek je u obou stejný. Institucionální rozhodnutí jeho slova nezmění, ale českému odporu dávají tvář, kterou těžko odbýt jako politickou agendu. Mluví totiž muž, který ruský hokej obdivuje.
V debatách se objevují i spekulace o americkém lobbingu. Kreml uvedl, že Trump s Putinem mluvili o možných zápasech USA proti Rusku, a NHL řeší ruské hráče pro budoucí Světový pohár. Zástupce komisaře NHL Bill Daly ovšem zároveň řekl, že bez konce války Rusko na Světový pohár 2028 nejspíš nepojede. Důkaz, že by cokoli z toho ovlivnilo arbitráž, neexistuje.
Arbitráž otevřela Rusům dveře, protože IIHF nedoložila nebezpečí. Růžička je chce nechat zavřené z důvodu, který žádný soud neměřil. Kdysi nechtěl nosit céčko za režim, se kterým nesouhlasil, a dnes nechce předstírat, že se hokej hraje ve vzduchoprázdnu, zatímco o pár set kilometrů dál umírají lidé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka