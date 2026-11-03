Flick dosáhl 100 výher v Barceloně a překonal téměř všechny legendy. Rychlejší byl jen jediný trenér v historii klubu

Na Spotify Camp Nou se v sobotu 31. října 2026 sešlo 53 523 diváků, kteří měli za sebou nepříjemný týden. Barcelona prohrála 2:4 s PSG v Lize mistrů a 1:2 s Realem Madrid v El Clásicu. Proti Alavésu se ale už v 8. minutě trefil Raphinha a odpověď na otázku, jestli Flickův tým nezačíná skřípat, přišla rychle a hlasitě. Šest gólů, jubilejní stovka výher a místo v klubových dějinách hned za Luisem Enriquem. Na tiskové konferenci pak přišla otázka, která se nabízela: připomíná tahle Barcelona Flickův Bayern, se kterým vyhrál všechno? Odpověď byla nečekaně strohá.
Šest gólů a improvizovaná obrana
Výsledek 6:1 vypadá jako procházka, Flick ale do zápasu šel s problémy. Kvůli absencím v obraně musel improvizovat. Na postu pravého beka debutoval v prvním týmu Brian Fariñas, další odchovanec, kterého trenér hodil do vody. Do středu obrany k Pauovi Cubarsímu se posunul Frenkie de Jong, přirozený záložník.
Na hře to vidět nebylo. Podle zápisu ze zápasového centra La Ligy padaly góly takto:
- 8. minuta: Raphinha
- 23. minuta: Fermín López
- 41. minuta: Raphinha
- 46. minuta: Lamine Yamal
- 64. minuta: Lamine Yamal
- 81. minuta: Anthony Gordon
- 84. minuta: Mariano Díaz (snížení za Alavés)
Klub nadepsal svou zprávu ze zápasu slovy „Tohle už vypadá líp“. Flick po zápase připomněl, že po posledních týdnech si radost zaslouží hlavně fanoušci. Podle serverů Goal a SportBild dodal, že nejde o něj, ale o tým, fanoušky a klub.
Zeptali se ho i na to, která ze sta výher pro něj znamená nejvíc. Nevybral sobotní demolici soupeře ani žádný rekordní výsledek. Vzpomněl si na své první vítězné Clásico v Madridu.
Rychlejší než Guardiola, pomalejší jen o pět zápasů
Podle oficiálního webu FC Barcelona má Flick po 131 soutěžních zápasech bilanci 100 výher, 10 remíz a 21 porážek. Úspěšnost 76,33 % klub označuje za nejlepší procento výher v historii svých trenérů při srovnání celých působení.
Stovky výher v Barceloně dosáhlo celkem osm trenérů. Podle přehledu magazínu Sports Illustrated vypadá pořadí podle rychlosti takto:
|Trenér
|Zápasů do 100. výhry
|Luis Enrique
|126
|Hansi Flick
|131
|Pep Guardiola
|139
|Helenio Herrera
|142
|Frank Rijkaard
|161
|Johan Cruyff
|167
|Louis van Gaal
|176
|Rinus Michels
|192
Nejvýraznější je souboj s Guardiolou. Muž, jehož Barcelona v letech 2008 až 2012 předefinovala moderní fotbal, potřeboval o osm zápasů víc. Cruyff, otec barcelonské herní identity, o 36 víc. Michels, který do Katalánska přinesl totální fotbal, dokonce o 61.
Luis Enrique zůstává mimo dosah. Když slavil stovku, měl úspěšnost 79,37 %, Flick v okamžiku dosažení stejné mety zhruba o tři procentní body méně. Pět zápasů není propast, ale rekord je rekord.
Jedno upřesnění k tabulce: ukazuje rychlost, ne velikost. Rijkaard i van Gaal vyhráli s Barcelonou ligu, Rijkaard i Ligu mistrů. Pomalejší start nic neříká o tom, čím jejich éra skončila.
„Tým je jiný, situace je úplně jiná“
Otázka na Bayern přišla logicky. Flick v listopadu 2019 převzal mnichovský klub uprostřed sezony a podle FIFA ho dovedl k sérii 32 zápasů bez porážky a k šesti trofejím: bundesligovému titulu, Německému poháru, Lize mistrů, Superpoháru UEFA, německému Superpoháru i mistrovství světa klubů. Takzvaný sextet dokázala do té doby jen Guardiolova Barcelona v roce 2009.
Flick ale srovnání odmítl. „To se mi vůbec nelíbí. Tým je jiný, situace je úplně jiná,“ řekl podle serverů Goal a SportBild, které výrok z pozápasové tiskové konference přinesly. Dodal, že teď všechno vypadá dobře, ale ví, jak rychle se ve fotbale věci mění. Do minulosti se prý dívá kvůli poučení z chyb, jeho filozofií je ale dívat se dopředu.
Čísla přitom podobnost naznačují. Server Goal spočítal, že Flick v Barceloně získává 2,37 bodu na zápas, v Bayernu to bylo během 86 zápasů 2,53 bodu. Rozdíl 0,16 bodu je v rámci trenérských statistik malý.
Podle nás má Flick na odmítnutí dobrý důvod. V Mnichově převzal hotový vítězný kádr s Lewandowskim, Müllerem a Neuerem na vrcholu sil, v lize, kde Bayern dlouhodobě neměl rovnocenného soupeře. V Barceloně stavěl projekt po přestavbě, s klubem pod finančním tlakem a s důrazem na La Masíu. Fariñas byl podle klubu už třináctým debutantem z akademie pod jeho vedením. Kdo sleduje, jak Flick pouští do hry osmnáctileté, pochopí, proč nechce poměřovat dvě úplně odlišné stavby stejným metrem.
Rekordní bilance, nebo už epocha?
Flickova sbírka v Barceloně není jen statistická. Za první dvě sezony získal pět trofejí z osmi možných: dvakrát ligu, dvakrát španělský Superpohár a Copa del Rey. Klub mu v květnu 2026 prodloužil smlouvu do 30. června 2028 s opcí na další rok.
Ani letošní ligový start nevypadá na únavu. Po 11 kolech vede Barcelona podle webu Opta Analyst La Ligu s 30 body, deseti výhrami a jedinou porážkou. Skóre 46:12 znamená v průměru 4,18 vstřeleného gólu na zápas. Náskok na druhé Atlético činí dva body, na Real Madrid tři.
Jenže tady se láme rozdíl mezi rekordní bilancí a epochou. Guardiola, Rijkaard i Luis Enrique zůstávají v barcelonské paměti hlavně kvůli večerům, kdy zvedali nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů. Flickovi tahle položka v Katalánsku zatím chybí. A porážka 2:4 s PSG připomněla, že evropské večery jsou pro jeho tým stále nejtěžší zkouškou.
Dá se čekat, že pokud Barcelona letos v Evropě dojde daleko, začne se o Flickově éře mluvit jedním dechem s tou Guardiolovou. Pokud ne, zůstane z ní hlavně nejvyšší procento výher v historii klubu. Což je samo o sobě úctyhodné, ale ještě to není legenda.
Defenzivní čísla navíc nejsou bez varování. Dvanáct inkasovaných gólů v jedenácti kolech je na lídra soutěže hodně a improvizovaná obrana proti Alavésu ukázala, jak tenký je kádr v zadních řadách.
Těžký listopad a kde zápasy sledovat
Stovka přišla na prahu náročného období. Podle oficiálního kalendáře klubu čeká Barcelonu tento program:
- 3. listopadu: Aston Villa (doma, Liga mistrů)
- 8. listopadu: Atlético Madrid (venku, La Liga)
- 22. listopadu: Villarreal (doma, La Liga)
- 25. listopadu: Sabah (venku, Liga mistrů)
- 29. listopadu: Deportivo La Coruña (venku, La Liga)
Hlavně první dva zápasy ukážou, jestli výhra nad Alavésem byla skutečný restart, nebo jen oddech mezi dvěma těžkými týdny. Duel na hřišti Atlética je přímý souboj o čelo tabulky.
Čeští fanoušci mohou La Ligu podle přehledu Live Soccer TV sledovat na kanálech Nova Sport a v aplikaci Oneplay, dostupnost záleží na balíčku konkrétního operátora. Ligu mistrů v sezoně 2026/27 vysílají kanály Nova Sport 3 až 6, které Oneplay nabízí v tarifech Extra Sport a Maximum.
Flick po zápase mluvil o pohledu dopředu a jeho kalendář mu dává za pravdu. Sto výher je hotová věc, zapsaná v tabulce hned pod Luisem Enriquem. To, jestli se jednou bude jeho jméno vyslovovat stejně jako Guardiolovo, se ale nerozhodne na Camp Nou proti Alavésu. Rozhodne se v jarních evropských večerech, které zatím zůstávají nenapsané.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner