Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

V kontejneru na Semilsku našli mrtvého novorozence

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Liberečtí kriminalisté pátrají po osobě, která v Rovensku pod Troskami odhodila novorozence do kontejneru na odpad. Policie případ prošetřuje od nedělního večera, v úterý…
mimino

mimino

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Muž nalezený bez známek života v prostějovském parku zemřel přirozenou smrtí
Muž nalezený bez známek života v prostějovském parku zemřel přirozenou smrtí
Novojičínská radnice bojuje s autovraky
Novojičínská radnice bojuje s autovraky

Nový Jičín čelí narůstajícímu problému s odstavenými autovraky na veřejných prostranstvích. Jen za letošní...

Češi odevzdali loni rekordních 771 tun prošlých léků, přesto je každý pátý vyhazuje do koše
Češi odevzdali loni rekordních 771 tun prošlých léků, přesto je každý pátý vyhazuje do koše

Češi si stále více uvědomují, že prošlé léky nepatří do popelnice. Loni odevzdali v lékárnách rekordních...

Muž, který známému téměř odřízl hlavu u soudu: „Nejsem až tak špatný člověk“
Muž, který známému téměř odřízl hlavu u soudu: „Nejsem až tak špatný člověk“

Třicetiletý Michal Štrumfa z Prahy stráví za mřížemi 22 let. Pražský vrchní soud mu ve středu pravomocně...

Vědci objevili v české přírodě dosud neznámé druhy ostružiníků
Vědci objevili v české přírodě dosud neznámé druhy ostružiníků

Česká příroda stále skrývá překvapení. Výzkum zaměřený na pohraniční oblasti s Německem a méně probádaná...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.