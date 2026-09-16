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Jak to bude vypadat u metra Nusle? Výdech u Grébovky, Otakarova k nepoznání

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Dopravní podnik zveřejnil nové vizualizace budoucí stanice metra D Nusle a jejího okolí. Náměstí Bratří Synků a přilehlou Otakarovu ulici čekají velké proměny, vybudují tam výstupy z metra, výdech pak lidé najdou u Grébovky.
Jak to bude vypadat u metra Nusle? Výdech u Grébovky, Otakarova k nepoznání

Jak to bude vypadat u metra Nusle? Výdech u Grébovky, Otakarova k nepoznání

Zdroj: Metroprojekt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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