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Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerálky se stopami žíraviny

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Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, z níž pochází na Slovensku zachycená lahev, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských úřadů naznačil přítomnost žíraviny. Kriminalisté spolupracují s odbornými institucemi a jsou v kontaktu také se slovenskými kolegy. Distributorem vody stáčené v Teplicích nad Metují na Náchodsku je firma Coca-Cola.
Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerálky se stopami žíraviny

Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerálky se stopami žíraviny

Zdroj: Canva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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