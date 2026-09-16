Na pár týdnů v Hradci ve škole, potom zase dál. Život holek z cirkusu

V hradeckých Malšovicích teď stojí šapitó Cirkusu Prince, ale pro Elizabeth a Meggi Lagronovy je škola stejně proměnlivá jako cirkusový program. „Bylo jich už 20 a pamatuji si všechny, na každou vzpomínám ráda,“ říká Meggi z páté třídy, která už má se změnami škol bohatší zkušenosti. Její mladší sestra chodí do druhé třídy a přiznává, že začátky pro ni bývají o něco těžší. „Stydím se, vždycky mi trvá, než se rozkoukám, ale snažím se být kamarádská a většinou mi všichni pomáhají,“ popisuje Elizabeth. Teď obě chodí na ZŠ Štefcova a velkou hradeckou školu si pochvalují.
Nová třída ale není jediná věc, na kterou si musí holky zvykat. Jejich školní život má totiž poměrně krátkou trvanlivost. Za pár týdnů se může všechno změnit. Nové město, nové lavice, nové tváře. „Je to těžké, první den se bojím, ale pak už je to v pohodě. Je to zajímavý,“ říká Meggi. A kamarádství? To se podle ní stihnout dá, i když není samozřejmostí. Eli má jasno: „Vždycky je mi líto, když se musíme rozloučit.“ Jedním z míst, kde by si obě dokázaly představit delší zastávku, je Dvůr Králové. Meggi by tam klidně zůstala celý rok.
A pak je tu druhá část jejich života, ta, která začíná po vyučování. U Cirkusu Prince totiž neplatí, že děti jen přijdou ze školy a mají volno. Meggi vystupuje s takzvanými koberečky, tedy s nožním žonglováním, zatímco Eli se teprve učí a pomáhá dědečkovi Bobovi. K tomu se stará o část zázemí pro diváky, uklízí tribunu nebo rovná sedačky v lóžích. „Baví mě cestování, pokaždé poznávám něco nového, jsem ráda, že mám tuto možnost. Ne každý to tak má, není to vždycky lehké, ale baví mě to,“ říká Eli. A právě tohle je možná na jejich životě nejzajímavější. Škola je jen jedna část dne, která končí ve chvíli, kdy se vrátí pod šapitó.
Podobnou cestou si prošla i jejich starší sestra Sophia. Ta už školu dokončila a loni úspěšně složila kadeřnické zkoušky. „Nebylo jednoduché, že jsem holka od cirkusu,“ vzpomíná na roky Sophia Lagronová, kdy přicházela do nových kolektivů. Přesto si z cestování odnesla i kamarádství, která přetrvala dodnes. Dnes už se věnuje naplno cirkusu a pokračuje v rodinné tradici. Její babička pochází z rodiny Berousků. „Cirkus je můj život, bez něho si ho představit nedokážu,“ říká Sophia. A tak zatímco děti v běžné třídě řeší, co bude o víkendu, Lagronovy mohou řešit třeba to, kam se bude stěhovat šapitó příště.