S bramborami v přívěsu kličkoval po dálnici. Souprava vážila skoro osm tun

S bramborami v přívěsu kličkoval po dálnici. Souprava vážila skoro osm tunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S bramborami v přívěsu kličkoval po dálnici. Souprava vážila skoro osm tunZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 10.10.2026 08:38
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