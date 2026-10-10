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S bramborami v přívěsu kličkoval po dálnici. Souprava vážila skoro osm tun

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Dennívýzva
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Dodávku s neobvyklým nákladem zastavili policisté na dálnici D1. Zhruba šedesátiletý řidič měl v přívěsu naložené brambory. Při kontrole policie zjistila, že je celá souprava přetížená o více než tunu.
S bramborami v přívěsu kličkoval po dálnici. Souprava vážila skoro osm tun

S bramborami v přívěsu kličkoval po dálnici. Souprava vážila skoro osm tun

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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