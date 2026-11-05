V Karlíně vyroste kancelářská budova za miliardu korun

V pražském Karlíně poblíž stanice metra Invalidovna vyroste nová kancelářská budova. Developerská společnost J&T Real Estate oznámila projekt s názvem Rohan Gate, který nabídne 11 650 metrů čtverečních kancelářských a obchodních ploch za přibližně miliardu korun. Stavba by měla začít v první polovině roku 2027 a dokončena by měla být koncem roku 2029.
Budova s osmi podlažími vznikne v proluce na Sokolovské ulici, konkrétně mezi bytovým domem Fragment od společnosti Trigema a sídlem J&T Banky. Kanceláře budou rozmístěny v sedmi patrech, přízemí bude vyhrazeno obchodním prostorům. Nájemci si budou moci vybrat, zda obsadí jednu sekci, celé podlaží, více pater nebo celou budovu.
Návrh budovy pochází z dílny českého ateliéru Kaama vedeného Karlem Mrázkem. Stavba dostane zaoblený tvar a její fasádu pokryjí vertikální hliníkové lamely v bronzovém odstínu. Mezi Rohan Gate a sídlem J&T Banky přitom vznikne menší náměstí se stromy, vodním prvkem a posezením, které propojí ulici s Rohanským ostrovem a připravovaným metropolitním parkem Maniny.
J&T Real Estate v Karlíně není nováčkem. Právě tato společnost vybudovala kancelářský komplex Rustonka, kde sídlí Amazon, administrativní budovu Red Court obsazenou zbrojařskou skupinou CSG nebo samotné sídlo J&T Banky. Obchodní ředitel J&T Real Estate Václav Bouček přirovnává dnešní Karlín k londýnské čtvrti Canary Wharf, která funguje jako finanční centrum britské metropole se zázemím pro velké mezinárodní skupiny.
Atraktivitu lokality dokládají data realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield. „V první polovině roku 2026 připadala na Prahu 8 téměř třetina celkového objemu nově pronajatých kancelářských ploch v Praze, přičemž naprostá většina této poptávky směřovala právě do Karlína," uvedla vedoucí oddělení průzkumu trhu Kamila Breen. Míra neobsazenosti zde ke konci června dosahovala pouhých 3,2 procenta, zatímco celopražský průměr byl 5,8 procenta.
Rohan Gate přitom není jediným projektem, který J&T Real Estate v lokalitě chystá. V rámci nové čtvrti Nový Rohan developer plánuje další dvě administrativní budovy s přibližně 11 000 a 18 500 metry čtverečních. Menší z nich má být hotova na přelomu let 2031 a 2032, větší pak přibližně o rok později.
Celkový zájem o pronájem pražských kanceláří nicméně ve třetím čtvrtletí letošního roku podle dat platformy Prague Research Forum mezičtvrtletně klesl o pětinu a meziročně o 41 procent. Největší podíl na poptávce držela Praha 4 se 41 procenty, Praha 8 skončila druhá s osmnáctiprocentním podílem.
Zdroj: autorský text / ČTK