Dalšími náměstky budou Adam Scheinherr (Praha sobě), Antonín Klecanda, Hana Novotná (oba STAN) a Michal Hroza (TOP 09). Jedenáctičlennou radu doplní Alexandra Udženija (ODS), Tomáš Slabihoudek (TOP 09), Pavel Dobeš, Michal Biskup (oba STAN) a David Bouz (Praha sobě).
Složení nové rady dnes zástupci STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě představili novinářům. Poté podepsali koaliční smlouvu. Zastupitelé budou radní volit na pokračování ustavující schůze ve čtvrtek dopoledne.
Hlaváček bude mít v gesci územní rozvoj, Portlík finance, Scheinherr dopravu, Klecanda školství, Novotná životní prostředí, Hroza infrastrukturu. Udženija bude nadále spravovat zdravotnictví a sociální věci a Slabihoudek kulturu. Dobeš bude mít v kompetenci inovace a energetiku, Biskup IT a bezpečnost a Bouz majetek.
Hlavními prioritami nové rady budou mimo jiné rozvoj města podle metropolitního plánu, zvýšení investic především do dopravy, infrastruktury a školství, výstavba dostupného bydlení prostřednictvím Pražské developerské společnosti, zahájení výstavby městského okruhu a Hloubětínského tunelu. Podrobné programové prohlášení rada představí v první čtvrtině roku 2027.
„Zjednodušeně - dopravní stavby, bydlení, veřejný prostor, péče o lidi především ve vztahu ke stárnutí populace," shrnul priority koalice budoucí primátor Hlaváček. Součástí koaliční dohody je i rozdělení výborů. Dopravní výbor podle Portlíka povede Ondřej Martan (ODS) a kontrolní připadne podle ustálené praxe předsedovi největšího opozičního klubu ANO Janu Hušbauerovi.
Jako další priority zástupci koalice uvedli investice do MHD především v podobě výstavby metra D a tramvajových tratí. Chtějí také začít připravovat budoucí okružní linku metra. Zásadní je pro koalici také zajištění energetické bezpečnosti města, příprava energocentra v Bubenči, které má vytápět domácnosti s využitím odpadního tepla z Ústřední čistírny odpadních vod, výstavba domů pro seniory, zlepšování veřejného prostoru a výsadba zeleně nebo budování významných veřejných budov jako center rozvoje čtvrtí, což se týká například filharmonie na Vltavské, karlínských kasáren, nákladového nádraží Žižkov, Holešovické tržnice nebo knihovny na Rohanském ostrově.
Kritiku vyvolalo pokračování Klecandy v roli radního pro školství, podle některých hlasů v uplynulém volebním období udělal málo pro zvyšování kapacit středních škol. Výrazně jej kritizovala i tehdy opoziční Praha sobě. „Myslím, že jako vítěz voleb STAN má nárok si určit své priority a obsadit radní," řekl k tomu dnes Scheinherr.
Podle Hlaváčka je nutné do školství posílat víc peněz než v minulém období, Klecanda však podle něj v roli radního neselhal. „Objektivně pan radní Klecanda v minulém volebním období přidal do středního školství zhruba 4000 míst, ať už novými školami, nebo takzvanými přidanými židličkami do stávajících škol, a v tomto trendu je třeba pokračovat. Probírali jsme to v koalici horem dolem a budoucí náměstek pro finance Tomáš Portlík to vnímá jako jednu ze tří největších priorit - doprava, bydlení, školství," uvedl.
„V devíti představených prioritách mi chybí především větší důraz na navyšování kapacit škol, obnovu zanedbaných sportovišť a výstavbu nových. Samostatnou prioritou by měla být také bezpečnost, především boj proti drogové kriminalitě, řešení otevřených drogových scén, problémových lokalit a bezdomovectví. Pražané mají právo cítit se bezpečně ve svých ulicích, parcích i v okolí stanic metra," reagoval na informace z tiskové konference Hušbauer.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.