V klíčových věcech podle nominanta na post náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) panuje v koalici shoda. „Vedli jsme dlouhé diskuse například o jízdném v MHD, parkovném nebo organizaci dopravy v pražské památkové rezervaci," řekl Scheinherr.
Dodal, že zdražení ročního kuponu MHD pro něj osobně není priorita, ale pokud chce město zajistit vyšší komfort pro cestující i více dopravních staveb, je to potřeba zdražovat minimálně o inflaci. „Dnes máme roční kupon za 3650 korun, nejlevnější ze všech 14 krajských měst. Je levnější než před 26 lety, kdy stál 3800," řekl.
Budoucí náměstek pro finance Tomáš Portlík (ODS) řekl, že shoda panuje na návratu k ceně kuponu v roce 2015 před zlevněním na nynější úroveň. Zdražení by tak bylo na 4750 korun. Ruku v ruce s tím má koalice v plánu zdražit i parkovné a upravit systém zón placeného stání. To připravovala již dosluhující koalice, která sice přišla s návrhem úprav zón, ale nedokázala se shodnout právě na zvýšení cen.
Podle Scheinherra nyní zřejmě vznikne nový návrh. „Já si myslím, že nejlepší bude, když zase přizveme experty, kteří nám dají nějaký návrh, prodiskutujeme to v komisi pro parkování a pak koaličně. Takže konkrétní návrh teď nemám," řekl.
Portlík byl konkrétnější, STAN podle něj chce parkování pro rezidenty zdražit dvojnásobně a měla by se také zavést možnost parkovat v zónách po celé Praze. „To znamená, že si budou lidé moci koupit kartu, která bude mimo centrum platit do ostatních městských částí," řekl Portlík.
Scheinherr dodal, že by rád úpravy jak jízdného, tak parkování schválil v první polovině příštího roku. Koalice podle něj plánuje také zklidňovat dopravu v centru, což zmínil i Portlík. „Máme shodu na tom, že Institut plánování a dopravy má navrhnout dopravní opatření v rámci pražské památkové rezervace a ty máme postupně začít realizovat," řekl Scheinherr. Podoba opatření podle něj teprve vzejde ze studie. Dosluhující koalice chtěla zpoplatnit vjezd na Smetanovo nábřeží a na Malou Stranu, nakonec z toho však sešlo.
Scheinherr chce rovněž vytvořit pozici koordinátora dopravy, který bude organizovat stavby nejen z hlediska okamžitého dopravního omezení, ale i z pohledu dlouhodobých záměrů hlavního města. Měl by k tomu využívat moderní informační systémy tak, aby spolu městské i soukromé firmy snadno komunikovaly a spolupracovaly.
Budoucí náměstek řekl, že chce řešit i Libeňský most, na kterém se po zrušení zakázky na jeho přestavbu antimonopolním úřadem přestalo pracovat. Koalice se podle něj shodla, že hlavní je nyní co nejrychleji dostavět rozestavěnou část soumostí tak, aby bylo možné obnovit tramvajový provoz. „Zároveň jsme se shodli na tom, že budeme hledat co nejrychlejší a nejefektivnější řešení pro vyřešení mostu přes Vltavu. Myslím si, že během příštího roku to řešení budeme mít tak, aby finální stav byl rozhodně dříve než v roce 2034, jak je teď plánováno," řekl Scheinherr.