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Cestování Brnem komplikuje uzavírka tunelů. Dopravce upraví jízdní řády i spoje

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Brněnská MHD se kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky potýká se zpožděními. Dopravce proto zavádí další opatření, která mají provoz zlepšit. Přibývají vyhrazené pruhy, upraví se jízdní řády a ve špičkách vyjede také posilová tramvajová linka.
Cestování Brnem komplikuje uzavírka tunelů. Dopravce upraví jízdní řády i spoje

Cestování Brnem komplikuje uzavírka tunelů. Dopravce upraví jízdní řády i spoje

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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