Cestování Brnem komplikuje uzavírka tunelů. Dopravce upraví jízdní řády i spoje

Kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky zavádí brněnský dopravce opatření, která mají pomoct zajistit spolehlivější provoz městské hromadné dopravy. Na několika místech už vznikly vyhrazené pruhy, upraví se jízdní řády a cestujícím pomůže také posilová tramvajová linka.
Největší komplikace se dotýkají trolejbusových linek 25, 26 a 37 a autobusových spojů 52, E56 a 68. Nejhorší situace je v ranní a odpolední špičce, které se v prvních dnech uzavírky kvůli zpožděním prakticky spojily v jednu.
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Díky zavedeným opatřením se ale postupně podařilo provoz zlepšit. Špičky se nyní soustředí na dobu mezi 7. a 9. hodinou ráno a mezi 14. a 17. hodinou odpoledne. Na změnách dopravce spolupracuje s policií a Ředitelstvím silnic a dálnic, informovala mluvčí DPMB Hana Tomaštíková v tiskové zprávě.
„Velkou pomocí je pro nás od počátku řízení dopravy policisty na pisáreckých křižovatkách. Přesto tyto zásahy nejsou dostatečné k zajištění pravidelnosti spojů na dotčených linkách,“ sdělil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
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Speciální pruhy i nové jízdní řády
Od pondělí 19. října mají cestování MHD v Brně usnadnit nové vyhrazené pruhy. V ulici Antonína Procházky vznikl pruh pro autobusy ve směru k Anthroposu. V ulici Petra Křivky zase přibyl řadicí pruh mezi zastávkami Koniklecová a Čtvrtě, který spojům z Kamenného vrchu usnadní cestu k terminálu u bohunické nemocnice.
Další změny čekají cestující od středy 21. října, kdy se upraví jízdní řády dotčených linek. Dopravce prodlouží časové rezervy na konečných zastávkách, aby spoje mohly dodržovat plánované odjezdy. Počet spojů se sice dočasně mírně sníží, cestující by ale měli mít větší jistotu, že pojedou podle jízdního řádu
Cestující z Kohoutovic a Kamenného vrchu se od středy dostanou častěji přímo k terminálu Nemocnice Bohunice. Ve špičkách tam nově pojedou všechny spoje linky 37, dosud to byl jen každý druhý nebo třetí. Snazší tak bude přestup na tramvaje.
Ve špičkách pracovních dnů navíc vyjede posilová tramvajová linka P6 mezi Nemocnicí Bohunice a Mendlovým náměstím. Využít ji mohou také cestující z trolejbusové linky 25 jako alternativu k cestě přes Pisárky a Nový Lískovec.