Banánovou slupku namočila v kyselině borité a položila k mraveništi. Za týden nezbyl jediný mravenec v celém domě

Invaze mravenců je běžným problémem mnoha majitelů domů. Někdy totiž ani drahá chemická řešení nedokážou tyto úporné škůdce účinně zlikvidovat.
Jejich přítomnost však nemusíte tolerovat, protože existuje účinná a osvědčená metoda, která dokáže váš pozemek těchto škůdců rychle zbavit. Jde o účinnou kombinaci banánové slupky a kyseliny borité. Zhoubná návnada pro škůdce
Chcete-li vyhubit mravence ve svém okolí, musíte si připravit účinnou návnadu. Smíchejte 1 polévkovou lžíci kyseliny borité a 2 polévkové lžíce cukru ve 100 ml horké vody. Do připraveného roztoku pak ponořte malé kousky banánové slupky. Slupku nechte ve směsi namočenou po celý den (přibližně 24 hodin).
Jak slupku správně použít
Namočené banánové slupky rozložte na místa, kde se mravenci často zdržují. Mravence přiláká sladká vůně banánové slupky, ovšem kyselina boritá smíchaná s cukrem zapůsobí v jejich těle brzy jako smrtelný jed. Ovšem ještě předtím
odnesou tuto vítanou laskominu až do mraveniště. Mravenci jsou totiž velmi společenský hmyz a kontaminované kousky banánové slupky přenesou zpět do svých kolonií, čímž neúmyslně otráví celou populaci.
Pro dosažení maximálního účinku můžete zbylý roztok nalít do malých nádob nebo uzávěrů lahví a umístit je v blízkosti mravenčích kolonií nebo cestiček. Mravenci tak
mohou otrávenou tekutinu přímo konzumovat, což proces hubení ještě urychlí. Kyselina boritá poškozuje jejich trávicí systém, a nakonec vede k vyhubení celé mravenčí populace. Většinou si stačí přibližně týden počkat. Bezpečnostní hlediska
Ačkoli je metoda banánové slupky a
kyseliny borité obecně považována za bezpečnou pro použití v domácnosti, je nutné dbát při rozmisťování návnady zvýšené opatrnosti, zejména pokud máte domácí zvířata nebo malé děti. Umístěte ji proto výhradně na místa, která jsou pro ně nepřístupná, aby nedošlo k náhodné konzumaci. Zdroj fotografie: Depositphotos
Kromě toho zajistěte, aby roztok kyseliny borité nebyl používán v blízkosti míst, kde se připravují potraviny, protože při požití ve větším množství může být toxický. Vždy také používejte ochranné rukavice a zabraňte přímému kontaktu s jakoukoliv částí této návnady.
Radost uděláte i přírodě
Další výhodou této metody je její šetrnost k životnímu prostředí. Na rozdíl od drsných chemických pesticidů je kyselina boritá přirozeně se vyskytující látka, která je při vhodném použití pro člověka a ostatní zvířata relativně netoxická. Nabízí
ekologicky šetrnější způsob, jak se vypořádat s mravenci, aniž by došlo k vyhubení užitečného hmyzu nebo kontaminaci půdy a vody. Pokud jí tedy ve svých domácích zásobách ještě najdete (volně prodejná už totiž není), pak ji bez obav použijte. Uvidíte, že budete jejím působením příjemně překvapeni.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři