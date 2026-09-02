Důchody se od ledna zvedly v průměru o 668 Kč. Některým seniorům přibylo přes 1 000 Kč měsíčně

Důchodci si od začátku letošního roku přilepšili díky pravidelné valorizaci, která se tentokrát promítla jak do pevné, tak do zásluhové části penze. Právě způsob výpočtu je důvodem, proč se výsledné zvýšení u jednotlivých lidí může lišit o stovky korun. Základní výměra důchodu vzrostla všem o stejných 240 korun a v roce 2026 tak činí 4 900 korun. Procentní výměra se následně zvýšila o 2,6 procenta. Ta už je však u každého člověka jiná, protože vychází mimo jiné z jeho předchozích výdělků a získané doby pojištění. Čím vyšší je tato část penze, tím větší částku přineslo stejné procentní zvýšení.
V praxi to znamená, že dva důchodci nemuseli v lednu dostat ani zdaleka stejné přidání, přestože se na oba vztahovala stejná pravidla valorizace. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se průměrný starobní důchod zvýšil přibližně o 668 korun měsíčně a dostal se na 21 839 korun. Průměrná částka ale sama o sobě nevypovídá o tom, kolik si polepšil konkrétní senior. Část lidí získala méně, zatímco u vysokých penzí se zvýšení dostalo nad hranici jednoho tisíce korun.
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U vyšších penzí už valorizace překročila tisíc korun
Rozdíl dobře ukazují modelové propočty zveřejněné k valorizaci. U důchodu ve výši 15 000 korun představovalo zvýšení přibližně 516 korun měsíčně, při penzi 21 000 korun šlo o 672 korun. Důchod ve výši 23 000 korun se zvýšil o 724 korun a u částky 29 000 korun činilo navýšení přibližně 880 korun. Ještě výraznější změna nastala u nadprůměrných penzí. Senior s důchodem 33 000 korun dostal podle modelového příkladu přidáno 984 korun, zatímco u penze 35 000 korun už činilo zvýšení 1 036 korun. U důchodu 45 000 korun vychází nárůst dokonce na 1 296 korun.
Neznamená to ovšem, že by většina českých seniorů dostala více než tisíc korun navíc. Tak vysoké penze pobírá pouze část důchodců. Příklady především ukazují princip, podle kterého valorizace funguje. Pevná část zvýšení je pro všechny shodná, zatímco procentní navýšení se odvíjí od zásluhové části důchodu. Člověk s vyšší penzí proto dostane při stejném procentním růstu v korunách vyšší částku než člověk s penzí nižší.
Předčasných důchodců se týká důležitá výjimka
Odlišná pravidla platí pro část lidí, kteří odešli do předčasného starobního důchodu. Pokud jim byl předčasný důchod přiznán po 30. září 2023 a před začátkem roku 2026 ještě nedosáhli svého řádného důchodového věku, jejich procentní výměra se letos nezvyšovala. Tito lidé tak získali pouze navýšení základní výměry o 240 korun. U stejně vysokého důchodu proto mohl být rozdíl oproti člověku pobírajícímu řádný starobní důchod poměrně výrazný. Omezení valorizace procentní části předčasných penzí patří mezi změny, které začaly platit po zpřísnění pravidel předčasných důchodů.
Zvýšení jinak proběhlo automaticky a příjemci důchodů kvůli němu nemuseli podávat žádnou zvláštní žádost. Valorizace se netýká pouze starobních penzí, ale podle stanovených pravidel také invalidních a pozůstalostních důchodů. Konkrétní částka se vždy odvíjí od struktury daného důchodu a nelze ji proto jednoduše určit pouze podle celostátního průměru.
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Valorizační oznámení už chodí jinak
Od letošního roku nastala změna také v tom, jak se lidé dozví přesnou výši své valorizované penze. Česká správa sociálního zabezpečení přešla především na elektronická valorizační oznámení. Lidé, kteří vlastní datovou schránku fyzické osoby, dostávají dokument automaticky právě do ní. Ostatní si mohou oznámení zobrazit po přihlášení do ePortálu ČSSZ, kde jej lze také uložit nebo vytisknout.
Možnost získat papírový dokument přesto nezmizela. Valorizační oznámení si lze bezplatně nechat vytisknout na správě sociálního zabezpečení, případně je možné předem požádat o jeho zasílání poštou. U klientů narozených od roku 1955 je ovšem poštovní doručení zpoplatněno podle příslušného ceníku, zatímco lidé narození před rokem 1955 tyto náklady nehradí. Právě valorizační oznámení je zároveň nejjednodušším způsobem, jak si ověřit skutečnou novou výši vlastní penze, protože celorepublikový průměr může být od konkrétního důchodu vzdálený i o několik stovek korun.
mpsv.gov.cz, cssz.cz