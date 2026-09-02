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Důchody se od ledna zvedly v průměru o 668 Kč. Některým seniorům přibylo přes 1 000 Kč měsíčně

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Dennívýzva
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Lednová valorizace přinesla seniorům rozdílné částky. Zatímco u nižších penzí jde většinou o několik stovek korun, lidé s nadprůměrným důchodem mohli dostat navíc přes tisíc korun měsíčně. Rozhodující je především výše procentní části penze.
Od ledna chodí českým seniorům vyšší důchody: Průměrné zvýšení činí 668 Kč, někde přesahuje 1 000 Kč.

Od ledna chodí českým seniorům vyšší důchody: Průměrné zvýšení činí 668 Kč, někde přesahuje 1 000 Kč.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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