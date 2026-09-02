Na zadní straně talíře hledejte jednu značku. Pokud tam je, máte v komoře věc, která se na Aukru prodává za desítky tisíc

Kategorie starožitného porcelánu na Aukru čítá k srpnu 2026 téměř 28 000 nabídek, z toho přes 3 600 samotných talířů. V tak přeplněném prostředí rozhoduje čitelná značka, zachovalý povrch a dohledatelný autor či série. Kdo tyto tři filtry zvládne, dokáže z pozůstalostní police vytěžit násobně víc než prodejce, který vystaví rozmazanou fotku s popiskem „starý talíř“.
Labuť, trojúhelník, žalud: jak rozluštit značku na rubu
Nejcennější vodítko představuje firemní razítko vtlačené nebo namalované na spodku. U teplické keramiky Ditmar-Urbach hledejte labuť v kroužku, společnost si ji podle
Regionálního muzea v Teplicích zaregistrovala jako ochrannou známku už roku 1925. Pod labutí bývá písmeno rozlišující závod: „T“ pro Teplice, jiné pro Znojmo. Antik Praha ve svém rejstříku značek eviduje variantu „labuť v kroužku s písmenem T“ a datuje vznik firmy do roku 1924.
Další frekventovanou značkou je růžový trojúhelník s nápisem ROYAL DUX BOHEMIA a žaludem; podle oficiálního webu Royal Dux se toto tradiční razítko používá dodnes. U karlovarského okruhu pak hledejte značení Pirkenhammer, případně pozdější varianty spojené s Karlovarským porcelánem. Každá z těchto značek funguje jako vstupní brána k přesnějšímu datování, zařazení do série a odhadu tržní hodnoty.
Cenové rozpětí na Aukru: od padesátikoruny po tisíce
Samotná slavná značka vysokou cenu nezaručí. Poškozený talíř Royal Dux startoval v srpnu 2026 na Aukru na 50 Kč. Kus Ditmar-Urbach s popraskanou glazurou a oťuky se nabízel za 99 Kč. Zachovalý nástěnný talíř Ditmar-Urbach „Na pověšení“ stál 300 Kč, talíře Pirkenhammer se pohybovaly mezi 400 a 445 Kč.
Výrazný skok přichází u autorsky přiřaditelných kusů spojených s bruselským stylem. Kávová souprava Aurelia navržená Jaroslavem Ježkem se v podobných nabídkách pohybovala od 599 do 3 450 Kč, kompletní jídelní servis téhož autora dosáhl vyvolávací ceny 3 500 Kč. Cenový rozptyl mezi obitým jednotlivým talířem a soupravovým autorským porcelánem tak činí desítky násobků.
Typ kusu Orientační cena na Aukru (srpen 2026) Poškozený talíř Royal Dux od 50 Kč Ditmar-Urbach s vadami glazury od 99 Kč Zachovalý nástěnný Ditmar-Urbach cca 300 Kč Talíře Pirkenhammer 400–445 Kč Autorské bruselské soupravy (Ježek) 599–3 500 Kč Proč bruselský styl z Expo 58 drží sběratelskou pozornost
Jaroslav Ježek navrhl pro karlovarský porcelán soupravu Elka, která na Světové výstavě v Bruselu roku 1958 získala Grand Prix a zlatou medaili, potvrzuje to
Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Česká pošta označuje Elku za symbol bruselského stylu. Právě tato historická kotva (mezinárodní ocenění, konkrétní autor, přesně datovatelná estetika organických forem) dává sběratelům jistotu, že kupují ověřitelný kus dějin designu.
Trh tuto kategorii v roce 2026 aktivně kurátoruje. Starožitnosti AVA uspořádaly jen v červenci a srpnu šestou a sedmou specializovanou aukci zaměřenou výhradně na československé sklo, porcelán a design šedesátých a sedmdesátých let. Samy tyto dražby popisují éru jako „zlatý věk“ a zdůrazňují vazbu na estetiku poloviny 20. století. Opakování tematických aukcí naznačuje stabilizovanou sběratelskou kategorii, nikoli jednorázovou módní vlnu.
Čtyři kroky, než talíř vystavíte do aukce
Před samotným prodejem se vyplatí projít stručný kontrolní seznam:
Značka na rubu – vyfotografujte ji v detailu i v kontextu celého dna. Porovnejte s rejstříkem značek na Antik Praha nebo vyhledejte přes Google Lens: nahrajte snímek značky a doplňte text typu „Ditmar Urbach talíř kopretiny“. Stav povrchu – každý oťuk, vlasová prasklina či ztráta glazury cenu výrazně sráží. Aukro samo zdůrazňuje, že i drobné odštěpky mění cenovou kategorii. Série a autor – dohledejte, zda dekor odpovídá známé kolekci nebo autorskému návrhu. U bruselského okruhu hledejte jména jako Ježek, u Ditmar-Urbach konkrétní výrobní řady. Fotografie pro aukci – Aukro vyžaduje minimálně 400 × 300 pixelů, jednobarevné světlé pozadí, žádný vodoznak. Ideální sada: líc, rub, detail značky, detail případných vad.
Kdo chce před vystavením získat odborný odhad, může se obrátit na Starožitnosti AVA, Antik Praha nebo českou pobočku Dorothea. Počítejte ovšem s tím, že výkupní nabídka specializovaného obchodu bývá nižší než koncová prodejní cena, obchodník do ní promítá vlastní marži.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák