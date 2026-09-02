Ani sůl, ani pepř. Do salátů dávám tohle 1 koření, po kterém bude chutnat jak od šéfkuchaře luxusní restaurace

Namícháte si čerstvý salát, ale pořád u něj něco chybí. Sáhnete po soli, po pepři, možná přidáte kapku citronu, a ono to stejně není ono. Přitom stačí jedno jediné koření, po kterém obyčejná miska zeleniny najednou chutná jako předkrm z drahé restaurace. V kuchyních Blízkého východu ho používají celá staletí. U nás ho spousta lidí nezná ani jménem.
Rudé koření, o kterém jste možná nikdy neslyšeli
Řeč je o sumaku, který najdete i pod názvy sumah nebo sumach. Vzhledově připomíná hrubě mletý prášek sytě červené barvy. Vyrábí se z drobných červených plodů keře, kterému se říká škumpa koželužská. Ty se usuší a rozemelou na koření. Sumak pochází z Blízkého východu a v arabské, turecké i libanonské kuchyni patří k naprostému základu.
Sumak se mele ze sušených plodů škumpy koželužské a na Blízkém východě patří ke kuchyňskému základu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Evropa přitom sumak zná déle než samotné citrony. Ještě v době, kdy se do našich končin žádné citrusy nedovážely, si jím staří Římané dodávali do jídla kyselou chuť. Do běžné české kuchyně se ale zatím moc nedostal.
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Celé tajemství je v jeho chuti. Ta je příjemně kyselá a citrusová, přitom není ostrá a nemá v sobě žádnou hořkost. Nepere se s ostatními surovinami tak jako ocet a nepřekřičí je jako čerstvý citron. Salátu dodá svěžest a jemnou kyselinku, která vyváží sladší chutě zeleniny a propojí celou misku dohromady.
Velká výhoda je, že sumak nepřidává žádnou tekutinu. Když chcete salát oživit citronem, rozmáčíte si listy i dresink. Sumak jenom nasypete navrch a zálivka zůstane přesně taková, jakou ji chcete mít. Kromě chuti přidá i barvu, takže i obyčejný talíř najednou vypadá slavnostně.
Jak sumak používat, aby vynikl
Nejlepší na sumaku je, že s ním nemusíte nic složitého dělat. Nepotřebuje vaření ani jinou tepelnou úpravu. Tam, kde je sumak doma, s ním zacházejí podobně jako my se solí nebo pepřem, a hotové jídlo jím jednoduše dochutí až na talíři.
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Do salátu ho zapracujete dvěma způsoby. Buď ho vmícháte rovnou do salátové zálivky, nebo jím hotový salát jen poprášíte těsně před podáváním. Skvěle sedne k rajčatům, okurce, červené cibuli i k salátu se sýrem feta.
Sumak ale zdaleka nekončí u salátů. Výborně si rozumí i se zeleninou z trouby. Papriku, květák, dýni nebo plátky cukety jím posypte, dokud jsou ještě horké a voní. A kdo má rád domácí dipy, ten ocení, jak jogurtu s česnekem nebo tahini dodá svěží kyselou jiskru.
Kam všude se sumak hodí, shrnuje následující přehled:
Kam sumak sedne Konkrétní příklady saláty rajčata, okurka, červená cibule, sýr feta pečená zelenina paprika, květák, dýně, cuketa dipy a zálivky jogurt s česnekem, tahini, salátové dresinky Trik, který znají šéfkuchaři Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tuhle láhev, byl na chatě hvězda. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč
Není náhoda, že nadpis mluví o restauraci. Sumak patří k oblíbeným ingrediencím kuchařů, kteří vaří blízkovýchodní jídla. Právě on dává hummusu i drobným předkrmům mezze tu chuť, kterou znáte z blízkovýchodních bister. Hodně ho zpopularizoval kuchař a autor kuchařek Yotam Ottolenghi, jehož recepty rozšířily sumak po celém světě.
Právě tahle svěží kyselinka bývá to, co domácímu salátu obvykle chybí a co ho odlišuje od talíře v restauraci. Jakmile sumak jednou vyzkoušíte, snadno se stane, že už bez něj salát míchat nebudete chtít.
Kde ho sehnat a co ještě umí
Sumak dnes seženete snadno. Bývá v obchodech s kořením, v prodejnách s orientálními potravinami i v běžných e-shopech a nestojí skoro nic. Vyplatí se kupovat ho rovnou mletý, protože takový je připravený k okamžitému použití.
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Kromě chuti nabízí sumak i něco navíc. Obsahuje vitamin C a antioxidanty a tradičně se na Blízkém východě používal na podporu trávení. Sumak samozřejmě není lék, takže pokud řešíte konkrétní zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem. Do kuchyně ho ale zkuste zařadit hned. Je to jednoduchý způsob, jak i obyčejný salát povýšit na něco, co vypadá a chutná jako od profíka.
Zdroje: https://www.barlife.cz/clanky/sumac-tajna-ingredience, https://www.radynacestu.cz/magazin/koreni/, https://www.apetitos.cz/koreni-do-salatu/, https://kralovstvichuti.cz/koreni/jednodruhove-koreni/sumah, https://homebydleni.cz/recepty/koreni-sumak-ozivi-kuchyni/