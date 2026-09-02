Velká chyba Čechů při vybírání nových spotřebičů. Přehlíží tenhle 1 parametr, který rozhodne o tom, kolik je stojí roční provoz

V prodejně padne rozhodnutí často během pár minut. Zákazník porovná cenovku, mrkne na objem, design a značku, případně vybírá barvu. Jeden údaj na štítku přitom většinou přejede pohledem a hned pokračuje dál. Právě ten přitom rozhoduje, kolik bude spotřebič stát každý rok, co ho bude mít doma.
Pořizovací cenu zaplatíte jednou. Provoz platíte znovu a znovu, klidně dalších deset až patnáct let. U přístroje, který běží denně, se z levné koupě může za tu dobu vyklubat dražší volba, než kdybyste připlatili za úspornější model.
Na štítku hledejte spotřebu v kilowatthodinách
Na energetickém štítku rozhoduje jedno konkrétní číslo: roční spotřeba elektřiny v kilowatthodinách (kWh). Písmeno třídy je jen její zkratka. U ledniček se počítá při nepřetržitém provozu, u praček se uvádí spotřeba na sto pracích cyklů. Čím nižší číslo, tím méně za provoz zaplatíte.
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Tenhle údaj musí ze zákona nést prakticky každý nový spotřebič prodávaný v Evropské unii. Je tam právě proto, aby šel jeden model porovnat s druhým podle toho, kolik elektřiny za rok spotřebuje. Cenovka je jen jedna část rozhodování, provoz ta druhá. Stačí to číslo přestat přehlížet.
Áčka s plusy skončila, škála začíná znovu od A
Kdo pamatuje štítky s označením A+, A++ nebo A+++, snadno se dnes splete. Od roku 2021 platí v celé Evropské unii jednodušší stupnice od A do G bez jakýchkoli plusů. Vysvětlení je jednoduché. Výrobci se s účinností časem dostali tak vysoko, že nejvyšší áčkovou příčku obsadila skoro celá nabídka. Nálepka tak přestala napovídat, který model je opravdu hospodárný a který jen průměrný.
Nová stupnice je celkově náročnější. Přístroj, který kdysi nosil áčko se třemi plusy, dnes obvykle skončí ve třídě C. Ten model se přitom vůbec nezměnil. Posunula se jen laťka, na kterou se úspornost poměřuje. Třídy A a B zůstávají zpočátku poloprázdné jako rezerva pro ještě lepší techniku, která teprve přijde.
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Vezměme běžný příklad. Úsporná kombinovaná lednice spotřebuje za rok kolem 108 kilowatthodin, zatímco neúsporný nebo starší model dokáže spolknout klidně dvojnásobek. Při běžné ceně elektřiny kolem 7 korun za kilowatthodinu to mezi dvěma takovými lednicemi dělá rozdíl kolem 750 korun za rok, a to u jediného spotřebiče v domácnosti.
Chladnička odebírá elektřinu nepřetržitě, takže se rozdíl ve spotřebě mezi dvěma modely načítá po celou dobu její životnosti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A chladnička běží bez ustání, den i noc, takže se ten rozdíl načítá pořád dokola. Za dobu, kterou vám lednice v kuchyni odslouží, klidně přes deset let, z toho narostou tisíce korun. U přístroje, který jen tiše šumí v koutě, jde o překvapivě velké peníze.
Kde se úspornější model vyplatí nejvíc
Ne u každého přístroje má smysl řešit spotřebu stejně přísně. Rozhoduje, jak často zařízení běží. Nejvíc elektřiny spolykají spotřebiče v nepřetržitém nebo častém provozu:
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Právě u nich se vyšší pořizovací cena úspornějšího modelu vrátí nejrychleji, obvykle během několika let. Naopak u mikrovlnky nebo trouby, které zapnete na pár minut denně, hraje energetická třída v celkovém účtu jen malou roli. Když se rozhodujete, kam připlatit, zaměřte se na to, co máte zapojené pořád.
Jak si roční náklad spočítáte za minutu
Nemusíte být odborník. Z ročního odběru na štítku a z ceny, kterou platíte za jednu kilowatthodinu, vám po vynásobení vyjde zhruba to, co přístroj za rok na elektřině stojí. Dva modely tak porovnáte během chvilky přímo v obchodě.
Nový štítek k tomu nabízí i QR kód. Po jeho načtení se dostanete do unijního registru EPREL, kde jsou o konkrétním modelu vedené podrobné technické údaje. A jestli chcete znát spotřebu přístroje, který už doma máte, pomůže wattmetr. Vsunete ho do zásuvky, spotřebič zapojíte přes něj a rovnou vidíte skutečný odběr. Pořídíte ho v elektru za 200 až 500 korun.
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Zdroje: https://www.eon.cz/radce/blog/jaky-je-rozdil-mezi-spotrebici-a-a-nebo-a/, https://www.spp.cz/magazin/energeticke-stitky-spotrebicu-co-znamenaji-energeticke-tridy-a-jak-podle-nich-vybirat, https://www.az-elektrina.cz/energeticke-tridy-spotrebicu/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.elektrina.cz/energeticky-stitek
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