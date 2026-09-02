Nejde o váhu ani o věk: Jedna chyba při oblékání ráno rozbije siluetu i štíhlé ženě po 60

Lidské oko si postavu nečte podle čísla na váze. Hledá linie. A když je ve skříni jedním rychlým sáhnutím setřete, z večerních fotek na vás kouká někdo trochu jiný, než koho jste ráno viděla v zrcadle. Přitom stačí drobná úprava a obrys se vrátí zpátky.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Víc látky postavu nezmenší
Ranní oblékání bývá rychlé a rozhodujeme se v něm zvykem. Halenka, která nikde netlačí, svetr o dvě čísla větší, kalhoty stažené gumou v pase. Za tou volbou stojí docela pochopitelná úvaha, protože tělo se s lety mění a víc látky vypadá jako laskavé řešení.
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Jenže beztvarý střih zakryje i místa, kde se postava přirozeně zužuje. Obrys se nikde nepřeruší a oko si ho přečte jako jeden široký sloupec od ramen dolů. Zmizí pas, ztratí se linie boků a celkový dojem je objemnější, než jaká žena doopravdy je.
„Mnoho klientek se domnívá, že když postavu zakryjí volným střihem, bude působit štíhleji. Opak je pravdou,“ uvedla pro Svět ženy stylistka Tereza Vostárová, která spolupracuje s českými módními značkami.
Foto: Unsplash.com Štíhlé postavě to udělá totéž
Tenhle efekt nemá s kily nic společného. Pokud halena splývá od poprsí rovně dolů, přidá objem i tam, kde je tělo úzké. Žena s útlým pasem v ní vypadá stejně rovně jako kdokoliv jiný, protože ten pas prostě není vidět.
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Druhý extrém dopadne podobně špatně. Kousky, které se lepí na tělo jako druhá kůže, zvýrazní přesně to, co měly nechat stranou. Nejlépe funguje střední cesta, tedy střih, který postavu jemně obkreslí a nechá jí kolem sebe prostor.
Foto: Shutterstock.com Volné nahoře i volné dole je nejhorší kombinace
V módě platí jednoduché pravidlo rovnováhy. Když je jeden díl outfitu výrazně vzdušnější, ten druhý by měl postavě dát tvar. Nikdy ne obojí najednou.
Prakticky to znamená, že k oversized svetru sedne užší střih kalhot, zatímco k širokým kalhotám patří top, který drží linii. Dvě volné vrstvy nad sebou působí neupraveně a přidávají objem v celé délce těla.
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Nejrychlejší oprava je pásek. Přehodíte ho přes volnější halenku nebo šaty a linie pasu se okamžitě vrátí. Podobně funguje halenka zastrčená jen zepředu do kalhot s výraznějším pasovým lemem, kde zůstane vidět, kde postava začíná.
Pak už jde jen o proporce. Zapamatujte si poměr jedné a dvou třetin, kdy horní část outfitu tvoří zhruba třetinu postavy a spodní zbylé dvě. Čím výš působí linie pasu, tím delší se zdají nohy.
A ještě jeden detail, který stojí pár vteřin. Výstřih do písmene V opticky prodlouží krk a zeštíhlí horní polovinu těla, takže pozornost míří k obličeji. Stejně dobře poslouží obyčejná košile rozepnutá o knoflík nebo dva.
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