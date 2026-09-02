Kdo si doma sám opraví lednici nebo sporák, riskuje trestní stíhání. Seznam zakázaných spotřebičů překvapí i zkušené kutily

Jenže český právní rámec řadí mezi vyhrazená technická zařízení i docela obyčejnou karmu v koupelně, sporák na propan-butan nebo nástěnný kotel, který tiše hučí ve sklepě rodinného domu. Souběh několika předpisů, zákona č. 250/2021 Sb., navazujícího nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a zákona č. 73/2012 Sb. o fluorovaných skleníkových plynech, vytváří síť povinností, o které kutil při rozbalení nářadí zpravidla netuší. A právě v té nevědomosti tkví skutečné nebezpečí.
Plynové spotřebiče pod 50 kW: proč váš sporák patří do stejné kategorie jako průmyslový kotel
Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. třídí plynová zařízení do skupin podle typu a výkonu. Pro domácnosti jsou klíčové tři:
F1 – plynovody a přípojky v budovách, G1 – spotřebiče s příkonem do 50 kW na plynná paliva, G2 – kotle od 50 kW výše.
Kategorie G1 zahrnuje prakticky každý běžný plynový sporák, průtokový ohřívač i závěsný kotel. Montáž, opravu, údržbu a revizi takového přístroje smí provádět výhradně oprávněná právnická nebo podnikající fyzická osoba a odborně způsobilý technik. Provozovatel, tedy majitel bytu nebo domu, musí uchovávat doklady o kontrolách a servisních zásazích po dobu deseti let. Chybějící servisní stopa se pak stává prvním střípkem důkazní mozaiky, kterou po havárii skládá pojišťovna i policie.
Proč zákonodárce zachází s kuchyňským sporákem stejně přísně jako s kotlem v bytovém domě? Důvod je prostý: vadný nebo špatně udržovaný plynový spotřebič produkuje oxid uhelnatý. Podle britské NHS stačí porouchaný hořák nebo ucpaný odtah spalin a CO se začne hromadit v místnosti. Americké CDC doplňuje, že koncentrace může dosáhnout smrtelné úrovně během minut.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay F-plyny v lednici a klimatizaci: evropský režim, který dopadá i na vaši kuchyň
Druhý právní okruh míří na chladicí a klimatizační techniku.
Zákon č. 73/2012 Sb. stanoví, že instalaci, údržbu, servis, opravu i znovuzískávání chladiva ze stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel a dalších přístrojů s fluorovanými skleníkovými plyny smí vykonávat pouze certifikovaná osoba. Pravidla vycházejí z přímo použitelného unijního nařízení 2024/573, jde tedy o celoevropský standard, nikoli o český unikát.
Překvapivý detail: certifikační povinnost se od roku 2025 rozšířila i na alternativní chladiva, tedy amoniak, CO₂ nebo uhlovodíky. Kdo si řekne „moje lednice přece neobsahuje freony, tak ji můžu opravit sám“, narazí na stejnou regulatorní zeď. Otevřít chladicí okruh bez certifikátu znamená porušit zákon bez ohledu na typ média uvnitř.
Certifikát technika vydává Ministerstvo životního prostředí a údaje o držitelích
zveřejňuje ve veřejné databázi. U plynových zařízení plní obdobnou roli evidence TIČR, kde lze dohledat rozsah oprávnění konkrétního revizního technika, včetně toho, zda pokrývá právě kategorii G1 pro domácí spotřebiče. Pozor ale na jednu praktickou past: TIČR veřejně zobrazuje pouze oprávnění vydaná po 1. červenci 2022 podle nového zákona. Starší dokumenty se v běžném vyhledávání nemusí ukázat. Kondenzátor v mikrovlnce: smrtelný náboj i po vytažení ze zásuvky
Třetí kategorií, která kutily zaskočí, je mikrovlnná trouba. Ta sice v české legislativě nefiguruje jako vyhrazené technické zařízení ve smyslu plynových předpisů ani regulace F-plynů, ale představuje specifické elektrické nebezpečí. Uvnitř každé mikrovlnky pracuje vysokonapěťový kondenzátor, který může držet nebezpečný náboj i poté, co přístroj odpojíte ze sítě.
Americký úřad OSHA zdokumentoval smrtelný pracovní úraz při servisu komerční mikrovlnné trouby; kondenzátory v ní nesly napětí až 4 000 V. Výrobce GE Appliances výslovně varuje před jakoukoli domácí opravou a uvádí, že i banální závada typu „trouba běží, ale nehřeje“ vyžaduje zásah vyškoleného servisního technika. Laik totiž nedokáže bezpečně posoudit, zda se kondenzátor vybil.
Co riskujete: od krácení pojistného plnění až po trestní obvinění
Následky neodborného zásahu se vrství ve třech rovinách. Pojišťovna může podle § 2800 odst. 2 občanského zákoníku snížit plnění, pokud porušení povinnosti podstatně ovlivnilo vznik nebo rozsah škody. Pojistné podmínky některých pojistitelů, například ČPP v produktu Domex, výslovně řadí mezi výluky „nedostatečnou údržbu, neodbornou manipulaci a obsluhu“. V praxi to znamená, že chybějící revizní protokol, stopy po amatérském zásahu a znalecký posudek po požáru stačí k tomu, aby pojistitel odmítl uhradit konkrétní škodu.
Druhá rovina je správní. Třetí, a zároveň nejtvrdší, je trestněprávní. Policie v Hradci Králové po vyšetřování výbuchu plynu obvinila muže z obecného ohrožení z nedbalosti. Ve spisu figurovaly znalecké posudky, rekonstrukce úniku i časová osa poruchy. Trestní odpovědnost tedy nenastupuje za samotné otevření krytu spotřebiče, ale ve chvíli, kdy neodborný zásah vyústí v únik plynu, otravu, požár nebo výbuch.
Jak si ověřit oprávnění technika a kdy ještě smíte vzít šroubovák do ruky
Hranice mezi povoleným a zakázaným zásahem se dá nakreslit poměrně ostře. Vyčistit filtr digestoře, vyměnit žárovku v troubě nebo nasadit novou hadici na přívod vody k myčce: to jsou uživatelské úkony, které nezasahují do plynové cesty, chladicího okruhu ani nebezpečné elektrické části. Jakmile ale sáhnete na plynový ventil, rozpojíte chladicí potrubí nebo sundáte kryt mikrovlnky, vstupujete na regulované území.
Před objednáním servisního technika si ověřte dvě věci:
Plynová zařízení: Zadejte jméno technika do veřejné evidence TIČR a zkontrolujte, zda má platné oprávnění pro rozsah G1 (spotřebiče pod 50 kW) nebo F1 (plynovody v budovách). Chladicí a klimatizační technika: Požadujte certifikát vydaný podle § 10 zákona č. 73/2012 Sb. a ověřte jej v databázi MŽP.
Pokud ucítíte plyn nebo máte podezření na únik CO z kotle či karmy, přestaňte spotřebič okamžitě používat, vyvětrejte a volejte hasiče. Oxid uhelnatý nemá barvu ani zápach, a čas, který strávíte hledáním šroubováku, může být čas, který vám chybí k záchraně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková