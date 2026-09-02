V Egyptě vám na recepci přidělí pokoj s výhledem na popelnici. Bankovka v pasu už nepomůže, funguje jiná strategie

Problém většinou nevzniká na recepci. Vzniká o týdny dřív, při nákupu zájezdu, kdy si turista vybere nejlevnější variantu pokoje, nebo žádnou konkrétní, s tichým předpokladem, že výhled a polohu „nějak domluví“ po příletu. České cestovní kanceláře přitom ve svých prodejních podmínkách výslovně uvádějí, že rozdělování pokojů spadá plně do kompetence hotelové recepce a katalogová fotka nemusí odpovídat přidělenému ubytování. Kdo si nekoupí přesný typ místnosti nebo výhled, přenechává rozhodnutí někomu jinému. A ten někdo má vlastní logiku.
Proč egyptská recepce chrání lepší pokoje pro ty, kdo zaplatili víc
Velké resorty v Hurghadě i Marsa Alam pracují s propracovanou hierarchií pokojových kategorií. Na oficiálním webu Beach Albatros Resort v Hurghadě startuje garden view na 157 USD za noc, pool view stojí 190 USD a sea view 199 USD. V marsaalamském Sea World Resort téhož řetězce se ceny pohybují od 112 USD za zahradní pokoj po 154 USD za beachfront. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší kategorií dosahuje u jednoho hotelu přes tisíc korun denně.
Každý z těchto stupňů má vlastní kód v rezervačním systému. Když host zaplatí garden view, recepce mu přidělí garden view, a lepší pokoj nabídne tomu, kdo si za něj připlatil. Jde o zpoplatněný produkt. Čedok u hurghadského Pickalbatros Citadel účtuje za vyšší kategorii s výhledem na moře doplatek 4 400 Kč za pokoj, u marsaalamského Sataya Resort se deluxe s mořským panoramatem prodává s příplatkem 2 200 Kč. Balíček all inclusive tedy automaticky nezaručuje atraktivní umístění; garantuje stravování a služby, nikoli scenérii za oknem.
Bankovka v pasu ztrácí sílu: kamery a software mění pravidla
Starý trik s padesátidolarovkou zasunutou do cestovního dokladu zjevně slábne. Dva strukturální posuny to vysvětlují lépe než jakýkoliv hotelový oběžník.
Za prvé, moderní resorty pokrývají recepci, lobby i chodby kamerovými systémy s analytickými funkcemi. Za druhé, hotelové rezervační platformy typu Oracle OPERA Cloud přidělují pokoje podle atributů (patro, výhled, renovace, velikost) a každou změnu zaznamenávají do auditního logu s časem, uživatelem a důvodem. Recepční, který by přesunul hosta z garden view do sea view bez doplatku, zanechá digitální stopu, kterou management snadno dohledá.
Oficiální FAQ Pickalbatros Citadel v Sahl Hasheesh popisuje upgrade jako standardizovaný proces: host požádá, recepce ověří dostupnost a naúčtuje cenový rozdíl. Stejný princip „subject to availability“ opakují globální řetězce Hilton i Hyatt ve svých veřejných nápovědách pro all inclusive resorty. Improvizovaný neformální přesun do lepší kategorie se tak stává hůře proveditelným a snáze odhalitelným než kdykoliv předtím.
Foto: PxHere Tříkroková strategie, která v létě 2026 funguje místo úplatku
Nejúčinnější cesta k lepšímu pokoji má tři fáze, přičemž první dvě se odehrávají ještě doma.
1. Při rezervaci: Nekupovat neurčitou kategorii. Vybrat konkrétní kód pokoje s požadovaným výhledem přímo v nabídce cestovní kanceláře. Podle smluvních podmínek pořadatele lze požádat o polohu či výhled ještě před uzavřením smlouvy, potom se stává součástí objednané služby.
2. Před odletem: Napsat přímo hotelu na rezervační e-mail. Uvést celé jméno, datum příjezdu, číslo rezervace nebo voucheru, zaplacený typ pokoje a přesný požadavek (vyšší patro, tichá část, renovovaný blok). Pokud by šlo o placený upgrade, požádat o cenu a písemné potvrzení. Řetězec Pickalbatros zveřejňuje kontaktní adresy pro jednotlivé resorty v Hurghadě i Marsa Alam.
3. Při check-inu: Zopakovat požadavek na recepci a rovnou se zeptat na oficiální cenový rozdíl, pokud lepší pokoj zůstává volný. Orientační ceny se liší resort od resortu: v Hurghada Long Beach Resort uváděla hotelová guest relations v květnu 2025 přechod ze standardu na premium/deluxe za 10 EUR na noc a osobu, tedy přibližně 3 380 Kč za týdenní pobyt dvou dospělých. U Beach Albatros se za přesun do hlavní budovy s výhledem na moře objevovala částka 20 EUR za noc, což vychází na obdobnou sumu. Kolik stojí klid u moře: předem přes CK versus doplatek na recepci
Srovnání obou cest ukazuje, že jednoznačný vítěz neexistuje; záleží na konkrétním hotelu a způsobu účtování.
Resort Upgrade přes CK (za pokoj/pobyt) Upgrade na recepci (orientačně za 7 nocí, 2 osoby) Pickalbatros Citadel, Hurghada +4 400 Kč (sea view) údaj nedostupný Sataya Resort, Marsa Alam +2 200 Kč (deluxe sea view) údaj nedostupný Hurghada Long Beach Resort — cca 3 380 Kč (standard → premium deluxe) Beach Albatros, Hurghada — cca 3 380 Kč (hlavní budova, sea view)
Klíčový háček: české CK zpravidla účtují paušál za pokoj, zatímco egyptské recepce často počítají sazbu na osobu a noc. Dvojice tak může na místě zaplatit dvojnásobek toho, co vypadá jako „jen 10 EUR za noc“. Předplacený upgrade z Česka bývá v takovém případě výhodnější, a hlavně garantovaný.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková