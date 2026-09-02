Má váš mlýnek tuhle značku na boku? Pak ho sběratelům neprodávejte pod 2 000 Kč

Starý ruční mlýnek na kávu obvykle skončí v krabici s veteší nebo na bleším trhu za pár korun. Většině kusů to i odpovídá. Jenže občas se mezi nimi objeví kousek, za který jsou sběratelé ochotní dát několik tisíc, a poznáte ho podle jednoho nenápadného znaku.
Nejdřív zjistěte, jestli vůbec máte co prodávat
Internetovými titulky se nenechte zmámit. Naprostá většina mlýnků, co lidem leží na půdách a ve sklepech, pochází ze sériové výroby první republiky nebo socialismu a jejich cena se drží ve stovkách korun. V kamenném starožitnictví za takový kus většinou dostanete jen pár stovek, někdy ho neberou vůbec, protože podobných mají plné regály. Skutečnou hodnotu mají jen konkrétní značky v dobrém stavu, a právě ty se vyplatí umět rozpoznat.
Ražba výrobce prozradí, co držíte v ruce
Nejspíš ji najdete vespod, protože na dno šla ražba nejčastěji, ale mrkněte i na kliku a boční stěny tělesa. Pokud už je značka nečitelná, o původu leccos prozradí i samotné zpracování. Poctivé ruční spoje a nezvykle těžké tělo patří ke starší kvalitní výrobě, jakou pozdější levné série nezopakovaly.
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Sběratelé loví hlavně pár konkrétních výrobců. Německo reprezentuje trojice Zassenhaus, Leinbrock a PeDe, jehož zkratka patří zakladateli Peteru Dienesovi. Z Francie se cení Peugeot, který mlel kávu dávno předtím, než začal stavět auta. Tyhle firmy dávaly do svých mlýnků mlecí kola z kalené oceli, takže i po desítkách let melou stejnoměrně. A právě rovnoměrná drť dělá starým značkám dobré jméno.
Ražbu výrobce hledejte především na dně mlýnku, o kvalitní starší výrobě napoví i těžké tělo a poctivé spoje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik dnes takový mlýnek stojí
Na ceně se nejvíc podepíše značka. Teprve za ní jde technický stav a to, jestli mlýnek zůstal v původním provedení, nebo prošel opravami. Svoje si řekne i typ. Nejběžnější dřevěná schránka s horní klikou vznikla v milionech kusů, a proto je nejlevnější. Výš míří stolní modely přichycené svorkou k desce a nejvýš pak nástěnné provedení, kterého přežilo nejmíň. Vrchol drží křehké porcelánové kusy s ručně malovaným zdobením, protože porcelán se lehce rozbil a celistvých exemplářů zbylo pomálu.
Kam se jednotlivá provedení na sběratelském trhu obvykle dostanou, shrnuje tahle tabulka:
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Jaké provedení Orientační cena Proč zrovna tolik Porcelánový mlýnek s malovaným zdobením přes 10 000 Kč křehký materiál, dochovalo se ho nejmíň Nejstarší celokovové kusy v kompletním stavu až 6 000 Kč vysoké stáří a poctivá konstrukce Funkční dřevěný mlýnek z meziválečných let 2 000 až 5 000 Kč žádaná klasika se zvučnou značkou Sériová dřevěná truhlička s horní klikou stovky až jednotky tisíc Kč vyrobily se jich miliony Renovací si cenu snadno pohřbíte
Nejčastější chybou je snaha mlýnek vylepšit. Kdo dřevo přebrousí a přelakuje nebo do mechaniky přidá nějakou moderní náhradu, obere kus o původní tvář a jeho cenu srazí klidně na zlomek. Sběratelům totiž vyhovuje pravý opak. Sešlá barva dřeva a stopy, které na povrchu nechaly roky v provozu, jsou pro ně signálem, že mají před sebou nefalšovaný originál.
Sběratelskou cenu mlýnku srazí přebroušení a nový lak, doma proto stačí vysypat šuplík a nasucho otřít prach. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Doma proto stačí to nejmenší:
vysypat starou kávu ze šuplíku, nasucho otřít usazený prach, kápnout trochu potravinářského maziva na klouby mechaniky. Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tuhle láhev, byl na chatě hvězda. Dnes ji sběratelé vykupují i za 5 000 Kč
Do mlecích kol se nikdy nepouštějte bruskou. Ohlazené hrany jsou přirozený znak stáří a jejich zabroušením byste kus jen připravili o hodnotu.
Kde ho prodat, aby se vyplatil
Značkový, kompletní a zachovalý mlýnek nejlíp zpeněžíte tam, kde sedí opravdoví znalci, tedy na aukčních portálech a ve sběratelských skupinách. Tam někdo rozezná Zassenhaus od bezejmenné napodobeniny a je za to ochotný zaplatit. A i kdyby se nakonec ukázalo, že žádnou raritu nemáte, po nenáročném vyčištění zase semele ranní kávu a bude slušivou ozdobou vaší kuchyně.
Zdroje: https://casprozeny.cz/rady-tipy-zajimavosti/kdo-ma-doma-stary-mlynek-na-kavu-muze-jasat-sberatele-za-ni-daji-i-nekolik-tisic/janbartik/, https://www.tiscali.cz/tenhle-kuchynsky-mlynek-stal-v-70-letech-30-kcs-dneska-ho-hledaji-cesti-sberatele-z-cele-republiky-a-zaplati-i-10-000-kc-685027, https://www.fajntip.cz/clanky/starozitnici-vykupuji-mlynky-na-kavu-kolem-20-000-kc-kus-nejcennejsi-jsou-s-porcelanovymi-komponenty-20260817-10960.html, https://www.nespechej.cz/clanky/tento-stary-bakelitovy-mlynek-na-kavu-ma-dnes-pro-sberatele-cenu-4-000-kc-minimalne-jde-o-skutecnou-raritu-20260718-9377.html, https://extrafit.cz/kdo-ma-doma-stary-rucni-mlynek-na-kavu-sedi-na-pokladu-za-az-10-000-kc-sberatele-shaneji-prave-tenhle-typ/