Rolety, balkón, fasáda: tři místa na domě, kde si vosy nejčastěji staví hnízdo. Zabránit se tomu dá jen v jednom krátkém okně

Konec března, první teplé dny. Přezimovaná královna vosy německé opouští úkryt a systematicky obletuje fasádu rodinného domu. Hledá dutinu, která splňuje čtyři podmínky: tmu, sucho, klid a chráněný vstup. Roletový box u balkonových dveří je pro ni ideální kandidát. Vejde škvírou širokou sotva centimetr, během hodin začne stavět první buňky z rozžvýkaného dřeva. Majitel domu mezitím ani netuší, že za plastovým krytem rolety právě vzniká zárodek kolonie, která do léta naroste na tisíce jedinců. Celý proces se odehrává v úzkém časovém okně, a kdo ho propásne, řeší místo jednoduché prevence komplikovaný a právně citlivý problém.
Tři nejrizikovější místa, která vosy na domě milují
Hnízdiště na obytných budovách nejsou náhodná. Německý
Spolkový úřad pro životní prostředí i městský úřad v Mnichově shodně identifikují trojici nejčastějších lokalit: Roletové boxy – uzavřená dutina s konstantní teplotou, minimálním rušením a drobným vletovým otvorem po stranách nebo zespodu. Dřevěné obložení balkónů a teras – mezery mezi prkny a nosnou konstrukcí vytvářejí řadu chráněných komůrek. Trhliny a spáry ve fasádě – praskliny v omítce, nezatmelené prostupy kabelů či odvětrávací otvory vedou do dutin v zateplovacím systému nebo zdech.
Společný jmenovatel? Všechna tři místa nabízejí tmavý, suchý a závětřím chráněný prostor s malým vstupním otvorem, tedy přesně to, co královny hledají jako náhradu za ubývající stromové dutiny v krajině. Mnichov výslovně hovoří o prostředí chráněném před povětrnostními vlivy.
Proč je preventivní okno tak krátké a kdy přesně se zavírá
Rozhodující fáze se odehrává mnohem dříve, než si většina vlastníků domů uvědomuje. Podle
mnichovského městského úřadu spadá nejúčinnější prevence do období „bez vos a sršňů“, tedy do konce března a začátku dubna. Bavorský zemský úřad pro životní prostředí upřesňuje, že sršně obsazují hnízdiště od poloviny dubna, první dělnice se líhnou od začátku června.
U vos probíhá cyklus ještě rychleji. Královna staví první plásty sama, klade do nich vajíčka a larvy krmí bez pomoci. Po zhruba třech až čtyřech týdnech se líhnou první dělnice a kolonie přechází do exponenciálního růstu. Hnízdo vosy německé může do konce léta hostit 1 000 až 8 000 jedinců; u sršně obecné se počty pohybují kolem 400 až 700 dělnic.
Praktický důsledek: kdo v květnu zaregistruje zvýšený letový provoz u rolety, sleduje už rozjetou kolonii. V červnu a červenci bývá hnízdo poprvé viditelné pouhým okem, jenže v tu chvíli už královna dávno nakladla vejce a vyhánění nefunguje.
Kartáčové lišty, těsnění a rozpohybovaná roleta: co skutečně zabírá
Fyzické uzavření přístupových cest představuje nejspolehlivější preventivní opatření. Mnichov doporučuje konkrétní prvky:
Kartáčová lišta do vodících drážek rolety, která zabrání průniku hmyzu, ale neomezuje chod lamely. Profilové gumové těsnění po obou stranách roletového boxu. Sítě proti hmyzu s okem menším než 3 milimetry do oken a ventilačních otvorů, tuto specifikaci uvádí NABU. Zatmelení trhlin ve fasádě a utěsnění prostupů kabelových svazků.
Éterické oleje, teebaumový či hřebíčkový, mají nanejvýš doplňkový a krátkodobý odpudivý účinek. Mnichov připouští jejich použití před zahájením stavby, ale po prvních plástech a vajíčkách už královnu nezaženou ani pachy, ani otřesy.
Jeden nenápadný trik stojí za pozornost: během dubna opakovaně rozpohybujte roletu, nahoru, dolů, několikrát denně. Královna hledá klidné místo. Vibrace a změna prostoru ji odradí dřív, než stihne položit první buňku. Jakmile ale stavbu zahájí, přestane ji pohyb lamely zajímat.
Zdroj fotografie: Foto: ulleo/Pixnio Právní past: kdy prevence končí a nastupuje úřad
V Německu chrání volně žijící živočichy spolkový zákon o ochraně přírody. Bezdůvodné zabíjení, zraňování i ničení stanovišť je zakázáno; pokuty dosahují až 10 000 eur, u zvlášť chráněných druhů (kam patří sršeň obecná) až 50 000 eur. Odstranění hnízda musí schválit příslušný orgán ochrany přírody.
V Česku funguje systém odlišně.
AOPK ČR vymezuje režim zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.; u těchto druhů je chráněn každý jedinec i jeho biotop a zásah vyžaduje výjimku nebo předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody. Portál GOV.CZ doplňuje, že při nezbytném zásahu kvůli správě majetku, hygieně či bezpečnosti je nutné předchozí stanovisko, pokud nejde o akutní případ.
Na koho se obrátit?
Hasičský záchranný sbor ČR upozorňuje, že hasiči standardně nevyjíždějí k běžnému hnízdu na soukromém domě. Při podezření na chráněný druh kontaktujte místně příslušný orgán ochrany přírody; v ostatních případech specializovanou deratizační firmu. Linku 150 nebo 112 volejte pouze při bezprostředním ohrožení zdraví.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák