Vyhlašujeme nejlepší pití pro seniory: slazené limonády jsou pro ně nevhodné kvůli velkému množství cukru

Ve stáří se mění spousta věcí a pitný režim patří mezi ně. Tělo staršího člověka hospodaří s vodou jinak než tělo mladíka a špatně zvolený nápoj mu uškodí rychleji, než by čekal. Který nápoj je pro seniory ta nejlepší volba a čeho se naopak vyplatí vzdát? Odpověď možná stojí přímo ve vaší lednici.
Starší tělo si o vodu často neřekne
S přibývajícím věkem ubývá svalů a s nimi i zásoby vody v těle. Senior má proto vody méně a hůř snáší její výkyvy. K tomu se přidává slábnoucí pocit žízně, takže řada starších lidí potřebu napít se vůbec necítí, přestože jim tekutiny už scházejí. Někdo navíc pije málo schválně, aby nemusel tak často na toaletu.
Dehydratace přitom u seniora není maličkost. Když tělo ztratí příliš vody, houstne krev, zhoršuje se funkce ledvin i oběhu a ve vážných případech může jít o život. Varovnými signály bývají:
tmavá moč, sucho v ústech, únava, závratě, náhlá zmatenost. Nejlepší nápoj je ten nejobyčejnější
Krátká odpověď na otázku z nadpisu zní: čistá voda. Pro každodenní pití nic lepšího není. Když ho obyčejná voda omrzí, oživí ji plátek zázvoru nebo jablka, snítka rozmarýnu nebo pár mražených brusinek. Dobře poslouží i neslazené bylinkové a ovocné čaje nebo slabý zelený a černý čaj.
Část tekutin dodá i talíř polévky, protože jídlo bohaté na vodu se do pitného režimu počítá. U minerálek by si měl člověk s vysokým tlakem hlídat obsah sodíku, jinak se vyplatí druhy střídat a sáhnout po méně mineralizovaných.
Slazené limonády jsou sladká past na starší tělo
V parném dni sáhne po vychlazené limonádě kdekdo, přesto je to pro starší tělo jedna z nejhorších voleb. Jedna sklenice skrývá překvapivě velkou porci cukru a u člověka, který už bojuje s cukrovkou nebo je jí na dohled, dokáže vyhnat hladinu cukru v krvi nahoru. Po sladké bublince navíc obvykle přijde chuť na další, takže úlevu od žízně nečekejte.
Problém nekončí u cukru. Kyselost sycených nápojů obrušuje zubní sklovinu, ve vyšším věku už tak křehčí. A pozor i na varianty „bez cukru“, protože umělá sladidla problém neřeší. Místo limonády proto sáhněte po vodě ochucené ovocem.
Když se nápoj popere s léky
Většina seniorů bere denně několik léků a málokdo řeší, čím je zapíjí. Některé nápoje totiž umí účinek léku zesílit nebo naopak potlačit. Nejčastěji se mluví o grapefruitovém džusu. Ten v játrech přibrzdí rozklad celé řady léčiv, od přípravků na tlak přes srdeční léky až po ty na cholesterol.
Grapefruitový džus i alkohol dokážou zamíchat s účinkem léků, které senioři berou každý den. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rizikový je i alkohol. Starší tělo ho odbourává pomaleji, jeho účinky se s léky sčítají a stoupá riziko pádů, které v tomhle věku bývají obzvlášť zákeřné. Nejbezpečnější je proto pravidlo, které lékaři opakují stále dokola: léky zapíjejte čistou vodou. Kdo si u svého nápoje není jistý, ať se zeptá lékaře nebo lékárníka.
Káva chutná, ale tělo trochu šálí
Senioři se kávy vzdávat nemusí. Stačí zůstat u pár šálků denně a ke každému připít i sklenici vody. Kofein má totiž mírný močopudný účinek, takže na kávě jako hlavním zdroji tekutin nestavte. Stranou nechte i energetické nápoje plné cukru a kofeinu.
Pár triků, jak pít dost i bez žízně
Protože se u seniorů na pocit žízně spolehnout nedá, pomůže pití si trochu naplánovat. Osvědčí se přitom:
napít se pokaždé u nějaké pravidelné činnosti, třeba u ranních léků nebo u oblíbeného seriálu; postavit láhev na místo, kam se člověk stejně často dívá, třeba k dálkovému ovladači nebo telefonu; odměřit si ráno celou denní porci do jedné láhve a hlídat, aby do večera zmizela.
Ve vedru je potřeba pití přidat, protože tělo ztrácí vodu mnohem rychleji. Kolik přesně má senior za den vypít, je hodně individuální, orientačně se mluví zhruba o půldruhém až dvou litrech. Lidé s nemocným srdcem nebo ledvinami by si množství měli nechat poradit od lékaře.
Zdroje: https://www.nzip.cz/clanek/2488-pitny-rezim-u-senioru, https://www.denik.cz/zdravi/hydratace-seniori-pitny-rezim/, https://zpravy.tiscali.cz/varovani-pro-seniory-tyto-neskodne-napoje-mohou-znicit-ucinek-leku-619841, https://www.dotyk.cz/magazin/limonady-vliv-na-zdravi-senioru/, https://peceosverodice.cz/dehydratace-a-pitny-rezim-senioru/, https://www.centrum.cz/clanek/nejhorsi-napoje-pro-seniory-cesi-si-je-porad-kupuji-a-vubec-nevi-proc-jsou-nevhodne-179165