Chalupa Evžena Humla z Chalupářů stojí dodnes. Ale kdo ji po 50 letech navštíví, odchází zklamaný

Aby dům vypadal dostatečně starobyle, přidali k němu dřevěný plot, kadibudku a sundali modernější prvky. O rok později, po odvysílání posledního dílu, přišla soukromá přestavba. Z přízemní chalupy vyrostl patrový rodinný dům se zděnou verandou, novým průčelím a úplně jinou hmotou. Adresa zůstala, silueta zmizela. Přesto má cesta do Višňové smysl, a důvody leží rozesety po celé obci.
Kde přesně Humlovu chalupu hledat a co tam dnes uvidíte
Databáze
filmovky.cz eviduje filmový dům pod adresou Višňová čp. 107, GPS souřadnice 49.706389, 14.148056. Orientačně jde o horní část obce na cestě ke hřbitovu, právě odtud vznikl i známý titulkový záběr s kostelíkem v pozadí. Objekt stále stojí, obývá ho soukromá rodina. Parcela nezela prázdnotou, stavbu nikdo nezbořil. Jenže kdo dorazí s očekáváním romantického stavení ze seriálu, narazí na běžný přestavěný dům, jaký potkáte v desítkách středočeských vsí.
Největší vizuální šok působí nadstavěné patro. Původní nízká chalupa s dřevěnou verandou a zápražím ustoupila zděné stavbě s výrazně vyšší siluetou. Kadibudka, kterou filmaři přistavěli jako rekvizitu, zmizela záhy po natáčení. Plot vyměnili, fasádu změnili. Podle reportáže
iDNES z roku 2014 proměna připomíná typický normalizační přerod venkovského stavení na funkční rodinný dům. Seriálovou atmosféru tu dnes nese spíš adresa než architektura. Proč fanoušci přesto do Višňové jezdí: stezka po stopách Třešňové
Síla výletu se přesunula z jednoho domu na celou obec. Višňová kolem roku 2014, ke čtyřicátému výročí natáčení, připravila stezku s mapkou a zhruba pěti informačními tabulemi u klíčových filmových zastavení. Starosta Jiří Nekolný tehdy pro
Český rozhlas popsal, že návštěvníci nejvíc hledají trojici chalupa, hospoda, rybník.
Praktický fanouškovský itinerář dnes zahrnuje:
Čp. 107 – Humlova chalupa, přestavěná, soukromý dům, respektujte soukromí majitelů Hospoda – seriálová hospůdka, dodnes rozpoznatelná Vojáčkův rybník – místo slavného „kapra“, s mohutnější zelení, ale čitelné Stará náves – s kostelíkem, který dal Třešňové její ikonickou siluetu Nová náves a pomník – další zastavení s informační tabulí
Jako výchozí bod dává smysl okolí obecního úřadu na návsi, odtud obec při červnové oslavě v roce 2025 vypravovala vláček po filmových místech. Právě rybník a hospoda zůstávají pro fanouška čitelnější než samotná chalupa. Vojáčkův rybník navíc obec v dubnu 2025 oznámila, že získala jeho většinový podíl a chystá rekonstrukci i s malým altánkem pro posezení.
VIDEO Jak filmový štáb Višňovou „zestaršil“ a proč interiéry vznikaly jinde
Režisér František Filip v knize o seriálu popsal, proč padla volba právě na Višňovou: kostelík, dvorek, zastrčená poloha, hospoda, rybníček a vzdálenost asi padesát kilometrů od Prahy. Štáb v létě 1974 objekt čp. 107 záměrně upravoval opačným směrem, než jaký přišel po natáčení: odstraňoval modernější prvky, přidával patinu, stavěl dřevěný plot. Vytvořil iluzi chaloupky, která ve skutečnosti už tehdy vypadala jinak.
Interiéry Humlovy chalupy přitom ve Višňové nikdy nevznikaly. Točily se v ateliérech v Hostivaři, respektive na Barrandově. Produkční důvod byl prostý: kvůli krátkým interiérovým scénám se nevyplácelo převážet celý štáb desítky kilometrů za Prahu. Venku Višňová, uvnitř studio, dvě vrstvy jedné iluze.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák