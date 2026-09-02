KVÍZ: Politologem za 5 minut: Zvládnete kvíz plný pojmů z médií?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Politologem za 5 minut: Zvládnete kvíz plný pojmů z médií?
Když sucho paralyzuje zemědělství, sahají vlády k radikálním řešením. Kazachstán jako první v regionu...
Vzpomenete si ještě na ten pocit, když jste v osmdesátých letech poprvé spatřili na zápěstí spolužáka...
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Zatímco řidiči za telefon u volantu dostávají pokuty už roky, chodci mohli dosud zírat do displeje i...
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