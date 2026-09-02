V Karmelitské ulici v Praze se za nenápadnými dveřmi skrývá barokní zahrada z 18. století. Je na seznamu UNESCO, ale Pražané o ní neví

Projdete nádvořím Vrtbovského paláce, minete vstupní bránu lemovanou sochami Atlase, Hojnosti a Bohatství z dílny Matyáše Bernarda Brauna, a najednou stojíte v tříterasovém barokním divadle, které se strmě šplhá po svahu Petřína. Dole sala terrena s freskami Václava Vavřince Reinera, naproti voliéra, nahoře pavilon s panoramatem Pražského hradu, kopulí sv. Mikuláše a střech celé Malé Strany. Celý ten zázrak zabírá pouhých 3 000 čtverečních metrů. A přesně v té miniaturnosti spočívá jeho síla.
Barokní klenot, který objednal nejvyšší purkrabí
Vrtbovskou zahradu nechal vybudovat v letech 1715–1720 Jan Josef hrabě z Vrtby, tehdejší nejvyšší purkrabí Pražského hradu. Projekt svěřil architektu Františku Maxmiliánu Kaňkovi, jenž dostal za úkol proměnit nepravidelný svah za palácem v reprezentativní italskou terasovou zahradu. Kaňka vyřešil strmý terén geniálně: rozčlenil ho do tří etáží propojených kamennými schodišti, s fontánami, sochařskou výzdobou a geometricky střiženou zelení.
Symbolika vstupní brány hovoří jasně: Atlas nese tíhu světa, po stranách stojí Hojnost a Bohatství. Podle
oficiálního výkladu správce jde o přímý odkaz na politické postavení a odpovědnost hraběte z Vrtby. Zahrada byla demonstrací moci i vkusu, a tři sta let poté stále funguje jako jedno z nejpůsobivějších barokních prostranství ve střední Evropě. V roce 2019 ji Mezinárodní společnost pro zahradní dědictví ocenila jako druhou nejkrásnější a nejlépe udržovanou historickou zahradu na kontinentě. Proč o ní Pražané nevědí: anatomie skrytosti
Odpověď tkví v několika vrstvách. Za prvé, vstup vede výhradně přes nádvoří paláce v Karmelitské 25. Žádná boční brána, žádný průhled z ulice. Kolemjdoucí vidí maximálně domovní průjezd. Za druhé, areál funguje sezonně a za vstupné, v kontrastu třeba s Valdštejnskou zahradou, která se rozkládá na 1,7 hektaru, má několik viditelných vstupů a celoročně vpouští návštěvníky zdarma. Za třetí, Vrtbovská slouží i jako místo pro svatební obřady, komorní koncerty a soukromé události, což z ní činí spíše cílovou destinaci než průchozí městský park.
Právě tahle skrytost paradoxně zesiluje zážitek. Moment překvapení, přechod z hlučné Karmelitské do tichého barokního amfiteátru, patří k nejsilnějším urbanistickým kontrastům, jaké Praha nabízí. Bez nenápadného průchodu by efekt vyšuměl.
VIDEO Součást pražského dědictví UNESCO: co to reálně znamená
Vrtbovská zahrada figuruje na
Seznamu světového dědictví UNESCO jako součást Historického centra Prahy zapsaného od roku 1992. Nejde o samostatnou položku; pod číslem 616 spadá celé jádro města od Hradčan po Vyšehrad. Pro zahradu to v praxi znamená dvojí ochranu: mezinárodní prestiž plynoucí ze zápisu a český ochranný režim pražské památkové rezervace spravovaný Národním památkovým ústavem.
Tato ochrana sehrála klíčovou roli při záchraně areálu. Po desetiletích úpadku, kdy zahradu využívalo několik různých subjektů, musel být v roce 1985 vstup veřejnosti zcela zakázán kvůli havarijnímu stavu. Následovala rozsáhlá obnova v devadesátých letech: statické zajištění zdí, restaurování soch a fresek, nová výsadba habrů, tisů a desítek tisíc květin. V červnu 1998 se brány znovu otevřely. Drobný detail: originál Braunova Atlase ze vstupní brány dnes chrání lapidárium Národního muzea, návštěvníci obdivují věrnou kopii.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková