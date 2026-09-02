Při 40 °C bez markýzy a slunečníku? Pět levných triků vytvoří stín na balkoně za odpoledne, stačí věci z domácnosti

Kdo v pátek odpoledne klikl na objednávku slunečníku s doručením domů, často narazil na šedivé tlačítko „momentálně nedostupné“ nebo dodací lhůtu sahající za horizont celého víkendu, což nebylo pro letošní léto právě ideální. Srovnávač idealo zaznamenal rekordní poptávku po chladicích pomůckách a dočasné výpadky oblíbených modelů. Přitom stačilo přemýšlet jinak: německý Umweltbundesamt výslovně uvádí, že venkovní bariéra proti slunci funguje účinněji než jakýkoli vnitřní závěs. A právě venkovní bariéru zvládnete postavit z věcí, které máte doma nebo seženete do dvou hodin v nejbližší prodejně.
Proč markýza a slunečník nestačí, když vedro udeří přes noc
Upínací markýza v OBI stojí 2 499 Kč a při objednávce přes internet k ní připočítáte spediční dopravu za 799 až 1 999 Kč. Během červnového vrcholu veder navíc řada prodejen vypnula domovní doručení u objemného zboží. Slunečník vypadá jako jednodušší cesta, jenže solidní kus s průměrem 300 cm vyžaduje stojan o hmotnosti minimálně 70 kilogramů. Hornbach u konkrétního modelu Soluna Sarry doporučuje zavírat plátno už při větru kolem 20 km/h. A bouřky? Improvizace má v tomto kontextu jednu zásadní výhodu: zvládnete ji za odpoledne, stojí zlomek ceny a před bouřkou ji sundáte za pár minut.
Pět rychlých triků pro stín na balkoně i terase, od nuly po 700 korun 1. Baldachýn z prostěradla na prádelní šňůře: 0 Kč, 15 minut
Natáhněte prádelní šňůru diagonálně přes balkon, od horního rohu k protilehlému zábradlí. Přes ni přehoďte bavlněné prostěradlo a rohy zajistěte kolíčky nebo pružinovými svěrkami (od 33 Kč v Hornbachu). Vznikne šikmý baldachýn, který odrazí polední slunce shora. Limit: ve větru nad 15 km/h plátno vlaje a ztrácí účinnost. Hodí se jako krizovka na jeden víkend.
2. Svislá clona ze sprchového závěsu: 184 Kč, 10 minut
Rozpěrná tyč IKEA BOTAREN za 149 Kč se zaklesne mezi stěny balkonu nebo do rámu dveří. Na ni zavěsíte sprchový závěs NORDRÖNN za 35 Kč. Celkem 184 korun a máte svislou bariéru proti rannímu nebo podvečernímu slunci, které dopadá z boku. Alternativou je zatemňovací závěs, který blokuje světlo ještě důkladněji; IKEA je prezentuje jako ochrana proti letnímu přehřívání.
3. Stínovka 90 % se stahovacími páskami: 644 Kč, 20–40 minut
Podle nás nejlepší poměr ceny, efektu a rychlosti. Stínovka z OBI o rozměru 1,5 × 5 metrů stojí 599 Kč, balení stahovacích pásek v Hornbachu vyjde na 45–79 Kč. Textilii přichytíte páskami k zábradlí nahoře a necháte ji spadnout šikmo dolů, nebo ji napnete vodorovně pod stropní desku balkonu. Materiál propouští vzduch, takže pod ním necítíte dusno jako pod igelitem. Devadesátiprocentní zastínění je přímo uvedené výrobcem. Rezervace a vyzvednutí v prodejně trvá maximálně dvě hodiny.
4. Rákosová rohož na boční slunce: 264 Kč, 10–20 minut
Rákosová rohož 5 × 1 metr za 219 Kč plus pásky. Přivážete ji na čelo zábradlí nebo na boční mříž a získáte clonu proti nízkému slunci i zvědavým pohledům sousedů. Esteticky vychází ze všech pěti variant nejlépe; přírodní materiál na balkoně působí záměrně, nikoli provizorně. Řeší ovšem hlavně boční osvit; proti polednímu slunci shora potřebujete doplnit jinou metodou.
5. Mobilní paravan ze sušáku na prádlo: 369 Kč (pokud sušák nemáte), 5 minut
Rozložený sušák Leifheit Verona 180 z Hornbachu poslouží jako hotový rám. Přehoďte přes něj prostěradlo, ručník nebo lehký závěs a máte přenosnou stěnu, kterou posouváte podle pohybu slunce. Kdo sušák vlastní, platí nula korun. Kdo ho kupuje, investuje 369 Kč do věci, která po létě opět suší prádlo.
Jak vybrat správnou metodu podle orientace balkonu
Klíčové je rozlišit, odkud slunce pálí:
Jižní balkon: slunce svítí shora od dopoledne do odpoledne. Sáhněte po stínovce (metoda 3) nebo baldachýnu (metoda 1), které vytvoří horizontální bariéru. Západní nebo východní balkon: paprsky dopadají z boku, často v nejnepříjemnějším úhlu. Tady zabírá svislá clona (metoda 2) nebo rákosová rohož (metoda 4). Malý balkon bez stropu: kombinujte mobilní paravan (metoda 5) s rozpěrnou tyčí a závěsem. Obě věci sundáte za minutu.
Metoda Náklady Čas montáže Typ stínu Odolnost větru Prostěradlo-baldachýn 0 Kč 15 min shora nízká Sprchový závěs + tyč 184 Kč 10 min z boku střední Stínovka 90 % + pásky 644 Kč 20–40 min shora i šikmo dobrá Rákosová rohož + pásky 264 Kč 10–20 min z boku dobrá Sušák-paravan 0–369 Kč 5 min z boku nízká Bezpečnost a pravidla: co sundáte před bouřkou a kam nevrtejte
Hasiči ČR výslovně doporučují před příchodem bouřky zabezpečit volné předměty na balkonech a terasách. Každá z pěti popsaných metod počítá s tím, že ji demontujete během několika minut; právě proto v seznamu chybí cokoli přišroubovaného k fasádě. Vrtání do společných částí domu navíc vyžaduje souhlas SVJ a projektové podklady, jak připomíná třeba odpověď Městské části Praha 8 k zásahům do balkonových konstrukcí. Stahovací pásky, svěrky a rozpěrné tyče žádnou stopu nezanechají.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková