Zápas jihlavské Dukly, počítání, radost z výsledků. Nahlédněte do štábů v Jihlavě

Sobotní odpoledne provází slabý déšť. Před jihlavským Domem zdraví vlaje vlajka hnutí ANO, která má právě zde, v přízemí, i letos svůj volební štáb. Po prvních sečtených procentech se zdá, že letos bude dominovat Tým pro Jihlavu. Hnutí ANO se drží na druhém místě, ve štábu jsou osobnosti z čela kandidátní listiny i řada dalších. S potěšením kvitují, když se místo informace o volbách na plátně objeví hokej, který právě hraje Dukla proti Kolínu. Na stolech jsou reklamní předměty hnutí, atmosféra je klidná. Po sečtení všech hlasů pak sedí stranou lídři Radek Popelka, Richard Šedivý, Magdalena Skořepová a Jiří Pokorný a dlouze debatují.
Ještě větší klid je v Modrém domě, v oknech zhasnuto a na zvonění zvonku tam nikdo nereaguje. ODS spolu s KDU-ČSL a TOP 09 se letos přesunula do patra restaurace Avenue.
„A stejně jste nás našli,“ směje se primátor Petr Ryška při výtce, že redakci Jihlavské Drbny neodepsal na dotaz k volebnímu štábu. Vítězové voleb jsou zde ale tak trochu inkognito, nikde žádné logo ani jiná reklama, ale na druhou stranu, kdo v Jihlavě by nepoznal Davida Beke, Petra Ryšku nebo Vítězslava Schreka? Ten má i zde svou kytaru, Petr Ryška pro změnu rozdává malé podepsané ježky vyrobené na 3D tiskárně. Milé.
VIDEO Spolupráci si dovedou představit všichni
Až rodinná atmosféra zatím panuje u Starostů, kde kandidáti sedí u velkého stolu uprostřed coworkingového centra. Radka Hoška letos střídá na pozici lídra Petr Kabátek a hnutí je se ziskem dvanácti procent spokojené. Někteří jsou možná až mírně překvapení. Spolupráci s vítězi voleb nevylučuje lídr ani dvojka, dříve velký kritik ODS
Radek Hošek. „Chci více času věnovat firmě a rodině, ne politice,“ vysvětluje, proč už nevede kandidátku, přestože stále chce být v zastupitelstvu a spolurozhodovat o osudu Jihlavy.
Podobný postoj má i Karolína Koubová, dřívější primátorka a nyní jednička kandidátky Pirátů. Ani ona nechce lpět na funkcích, přičemž si koalici s Týmem pro Jihlavu dokáže klidně představit. Šlo by vlastně o návrat o čtyři roky zpět, tehdy také vládla s ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Uznává ale, že Starostové mají více křesel. S trochou nadsázky a opomenutím jistých výhrad chtějí nyní všichni spolupracovat, což je pravý opak situace před čtyřmi lety - tehdy se bezprostředně po volbách zdálo, že nemůže vzniknout koalice, že se prostě nadpoloviční většinu nepodaří sestavit nikomu a k volbám se půjde znovu.
Do zastupitelstva se dostali ještě zástupci SPD, kteří mají volební štáb v hotelu Mlýn ve Vílanci, jde však o uzavřenou společnost. Za branami zastupitelstva zůstává Spolek pro zdravou Jihlavu, který se schází v Rock cafe na Štefanikově náměstí, stejně jako Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem. Z této koalice ale většina kandidátů na víkend odjela, proto volební štáb vůbec nevznikl. Pod tři procenta pak měli Motoristé době, Komunistická strana Čech a Moravy i Sociální demokracie a Levice.