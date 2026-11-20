Tipy na víkend: V Telči zavoní trdelník, v Lukách víno. Do Jihlavy přijede Ondřej Ruml
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Tipy na víkend: V Telči zavoní trdelník, v Lukách víno. Do Jihlavy přijede Ondřej RumlZdroj: Panský dvůr Telč
Článek byl publikován 20.11.2026 06:02
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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