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U Pelhřimova havaroval motorkář, na místě zemřel. Policisté hledají svědky

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Dennívýzva
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O vážné dopravní nehodě informovali dnes v pět hodin odpoledne policisté. Na frekventované silnici I/19 mezi Humpolcem a Táborem u Pelhřimova havaroval motorkář.
U Pelhřimova havaroval motorkář, na místě zemřel. Policisté hledají svědky

U Pelhřimova havaroval motorkář, na místě zemřel. Policisté hledají svědky

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 15:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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