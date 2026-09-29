Zemřela Petra Wünschová. Bojovala za dětské oběti domácího násilí a jejich práva

Petra Wünschová pracovala s dětmi zasaženými traumatem v důsledku násilí v rodině už od roku 2001. Začínala v utajeném azylovém domě pro oběti domácího násilí, později se věnovala dětem i ambulantně.
O tématu násilí na dětech nejen odborně mluvila, ale snažila se především měnit způsob, jakým k němu přistupuje celá společnost. V roce 2015 stála u zrodu Centra LOCIKA, prvního specializovaného centra v České republice, které poskytuje odbornou pomoc dětem zažívajícím násilí v rodině a jejich blízkým.
„Byla to výjimečná osobnost. Silná, odvážná, empatická, a především nesmírně lidská. S obrovskou energií a odhodláním vybudovala Centrum LOCIKA a dokázala téma násilí na dětech dostat mnohem víc do povědomí celé naší společnosti. Nebála se upozorňovat na to, co nefunguje, a především hledala cesty, jak skutečně pomáhat dětem i celým rodinám ohroženým násilím,“ uvedla náměstkyně primátora hlavního města Prahy Alexandra Udženija (ODS).
Usilujme o dětství bez násilí
„Dětství bez násilí“ se stalo mottem LOCIKY. Organizace pod vedením Petry Wünschové usilovala o lepší práva dítěte. Cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém může dítě žít v bezpečí, obnovovat zdravé vztahy a nemusí si do dalšího života nést násilí jako naučený vzorec.
Petra Wünschová zároveň upozorňovala na to, že pomoc dítěti nekončí u terapie. Bojovala o to, aby systém dítě chránil, aby nemuselo být opakovaně vystavováno traumatizujícím situacím a aby při kontaktu s institucemi zůstával v centru pozornosti jeho skutečný zájem. Centrum LOCIKA proto rozvíjí také právní podporu, krizové poradenství, vzdělávání odborníků a projekty zaměřené na prevenci.
Bojovala za změnu celého systému
Petra Wünschová se podílela na prosazování systémových změn v péči o ohrožené děti a byla členkou vládních výborů věnujících se prevenci domácího násilí a právům dítěte. Centrum LOCIKA se pod jejím vedením podílelo mimo jiné na vzniku iniciativy Dětství bez násilí a na prosazování legislativního ukotvení dětských advokačních center.
Petra Wünschová rovněž dokázala téma, o kterém se často mlčelo, dostat do veřejného prostoru. Mluvila k odborníkům, politikům i široké veřejnosti. Připomínala, že za statistikami jsou konkrétní děti, které se mohou bát, stydět nebo vůbec nevědět, že mají právo na život bez násilí.
„Za to všechno, co pro děti, rodiny i celou naši společnost udělala, jí patří obrovský dík. Děkuji, Petro. Za všechno. Upřímnou soustrast její rodině, blízkým a celému týmu LOCIKY,“ dodala Udženija. To, za co Petra Wünschová celý svůj profesní život bojovala, zůstává nesmírně důležité.
„Petřina práce nekončí jejím odchodem. Zůstává v tisících dětských příběhů, kterých se dotkla, v lidech, které inspirovala, i ve změnách, které dokázala prosadit. Budeme pokračovat v práci, kterou započala, a v úsilí o to, co pro ni bylo nejdůležitější: aby každé dítě mělo právo na dětství bez násilí,“ uvedlo na svých stránkách centrum LOCIKA.
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