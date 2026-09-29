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Zemřela Petra Wünschová. Bojovala za dětské oběti domácího násilí a jejich práva

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Zemřela Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Bylo jí 52 let. Svůj profesní život zasvětila dětem zasaženým násilím v rodině a dlouhodobě usilovala o to, aby žádné dítě nemuselo vyrůstat ve strachu.
Zemřela Petra Wünschová. Bojovala za dětské oběti domácího násilí a jejich práva

Zemřela Petra Wünschová. Bojovala za dětské oběti domácího násilí a jejich práva

Zdroj: Centrum LOCIKA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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