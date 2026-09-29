Liberec trhá rekordy. Objevte, co pobláznilo turisty

Liberecké informační centrum má za sebou rekordní turistickou sezónu. Oproti loňskému roku jeho služeb využilo téměř o 10 000 návštěvníků více. Nejvíce zahraničních turistů tradičně přijíždělo z Polska a Německa. Pracovníci infocentra letos zaznamenali také návštěvníky z dalších evropských zemí i ze zámoří. Nejsilnějším měsícem byl srpen, kdy infocentrum navštívilo v průměru kolem 500 lidí denně.
„Rostoucí návštěvnost je pro nás samozřejmě skvělou zprávou. Ukazuje se, že Liberec má turistům co nabídnout a že se sem lidé rádi vracejí. Zároveň je to pro nás závazek, abychom nabídku města dál rozvíjeli a návštěvníkům pomáhali objevovat nejen nejznámější místa, ale i další zajímavosti Liberce,“ říká Zuzana Kotrmanová, vedoucí oddělení cestovního ruchu.
Pestrá škála prohlídek pro turisty i místní
Letošní sezóna byla v informačním centru ve znamení pestré nabídky prohlídek, komentovaných vycházek a dalších aktivit pro návštěvníky. „Prakticky každý všední den si mohli vybrat z jiného programu. V pondělí se vydávali Perštýnem po stopách Liebiegů, úterý patřilo procházkám Starým Městem. Ve středu se konaly prohlídky Paláce Liebieg, které si organizoval přímo Palác Liebieg, a čtvrtky patřily trase Zlatý věk Liberce, která návštěvníky zavedla do období největšího rozvoje města na počátku 20. století. Páteční podvečery byly věnovány dětem a jejich speciálním procházkám. Ve vybraných termínech se uskutečnily také oblíbené procházky Temným Libercem a další prohlídky krytu civilní obrany,“ uvádí mluvčí Liberce Jana Kodymová.
Informační centrum se podílelo také na organizaci prohlídek Památníku obětem šoa a kostela sv. Bonifáce. Návštěvníkům tak nabídlo možnost poznat další zajímavá místa spojená s historií Liberce. Součástí sezóny byla také spolupráce s Palácem Liebieg na Prázdninách na zámku nebo s oddělením kultury na Dnech evropského dědictví. Otevřené objekty během této akce letos zaznamenaly rekordní návštěvnost.
Další příležitost, jak představit Liberec zábavnou formou, nabídla prázdninová hra České televize Déčko. Prostřednictvím libereckého informačního centra si ji během léta zahrálo celkem 721 dětí.
„Snažili jsme se letos nabídnout opravdu pestrý program, aby si z něj vybral každý – rodiny s dětmi, návštěvníci, kteří přijeli do Liberce poprvé, ale i ti, kteří už město znají. Velký zájem byl jak o klasické prohlídky, tak o tematické vycházky. Právě zájem o historii města nás utvrzuje v tom, že má smysl Liberec představovat návštěvníkům trochu jinak než jen prostřednictvím jeho nejznámějších památek,“ doplňuje Kotrmanová.
Radnice je stálicí, kryt civilní ochrany táhne
Mezi stálice turistické nabídky patřily prohlídky liberecké radnice, jejíž návštěvnost meziročně vzrostla o 11 %. „V červenci a srpnu se prohlídky konaly každý den a pracovníci informačního centra během těchto dvou měsíců provedli radnicí bezmála 2 500 návštěvníků,“ podotýká Kodymová. Zvýšený zájem zaznamenaly také prohlídky krytu civilní obrany, které letos navštívilo o 20 % více osob než v loňském roce.
Prohlídek radnice přibude
Na zájem návštěvníků reaguje informační centrum také rozšířením nabídky prohlídek radnice.„ Od září je nově možné absolvovat komentovanou prohlídku každý čtvrtek mezi 9.00 a 15.00 hodinou. Návštěvníci tak mají více možností, jak si prohlídku naplánovat i mimo hlavní sezónu,“ uvádí mluvčí Liberce.
Propagační materiály v řadě jazyků
Rozšířila se také nabídka propagačních materiálů. Informační centrum letos připravilo nový rozsáhlejší imageový materiál o Liberci v několika jazykových mutacích, který návštěvníkům představuje město, jeho památky i další možnosti, jak v Liberci strávit volný čas. Po celou sezónu zároveň pracovníci infocentra průběžně zásobovali propagačními materiály turistické cíle a ubytovací zařízení v Liberci.
Pro ubytovatele pak infocentrum připravilo také vouchery pro jejich hosty se slevou na prohlídky liberecké radnice. Cílem bylo dostat nabídku města přímo k návštěvníkům a motivovat je k tomu, aby během svého pobytu poznali také historické centrum Liberce.
„Infocentrum pro nás není jen místem, kam si turisté přijdou pro mapu. Je to první kontakt návštěvníků s městem a chceme, aby od nás odcházeli s konkrétními tipy, co v Liberci vidět a zažít. Proto se snažíme pracovat nejen na samotné nabídce prohlídek, ale také na tom, aby se informace o Liberci dostávaly k lidem co nejdříve – například prostřednictvím ubytovatelů a dalších turistických míst,“ doplňuje Kotrmanová.
Letošní rekordní návštěvnost tak potvrzuje rostoucí zájem o Liberec jako turistickou destinaci. „Informační centrum chce na úspěšnou sezónu navázat i v dalším roce a pokračovat v rozšiřování nabídky pro návštěvníky města,“ uzavírá vedoucí oddělení cestovního ruchu liberecké radnice.