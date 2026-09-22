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Tygři mají první výhru. Na ledě mistra z Pardubic vyhráli 5:4

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Liberečtí hokejisté ve třetím extraligovém kole zajížděli na led mistra z Pardubic. A potvrdili, že se jim na něj daří, když vyhráli 5:4. Závěr utkání přinesl velké drama, Tygři už ale výhru ubránili. První extraligovou branku si připsal sedmnáctiletý obránce Kachlíř.
Tygři mají první výhru. Na ledě mistra z Pardubic vyhráli 5:4

Tygři mají první výhru. Na ledě mistra z Pardubic vyhráli 5:4

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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