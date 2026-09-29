TV sledovanost: Náhrada za Docenta neoslnila. Propadák Novy klesá ke dnu

Minulý týden přivítal na televizním kolbišti další seriálovou novinku. Úspěšného Docenta nahradila v České televizi válečná detektivka Hvězdná hodina vrahů a už dopředu bylo jasné, že to dobová novinka bude mít těžké. Jak si nový seriál u diváků nakonec vedl?
Co si budeme povídat, nasadit po megahitu Jiřího Stracha dobovou kriminálku z druhé světové války byl poměrně riskantní tah. Hvězdná hodina vrahů se pak sice stala celkem bezpečně jedničkou večera, žádný oslňující výsledek se ovšem nekonal. První epizodu si nenechalo ujít 662 tisíc diváků, což je takřka poloviční výsledek oproti sledovanosti Docenta. Jedná se tak spíše o výsledek z ranku „neurazí, nenadchne“; na druhou stranu jde však vzhledem k žánru stále o solidní číslo. Hvězdná hodina vrahů navíc zvítězila s poměrně jasným náskokem, a to zejména díky tomu, že konkurence stále více tápe.
To se týká zejména novácké Studny, jejíž sledovanost klesá stále strměji a poprvé spadla pod hranici půl milionu diváků. Nový díl už sledovalo „pouze“ 476 tisíc diváků a vzhledem k ambicím a faktu, že nedělní seriály Novy většinou atakují milionovou hranici, tu už můžeme mluvit o jasném televizním propadáku. Tenhle přechod z Oneplay do televize se zkrátka příliš nepovedl a vypadá to, že většinu fanoušků nalákal seriál podle nechvalně známého případu už na streamu. Na Nově už možná čekají na příchod třetích Případů mimořádné Marty, které sledovanost nejspíše vrátí na novácký nedělní standard.
Zdá se, že velký seriálový souboj mezi Polabím a Božím plánem má svého vítěze. Zprvu to sice vypadalo, že primácká vztahovka bude po bravurním startu Božího plánu definitivně poražena, seriálová novinka od Novy ale velmi rychle ztratila vítr z plachet a po milionovém startu spadla až k 550 tisícům diváků. Polabí sice zprvu zavrávoralo, nakonec si ovšem udrželo stabilní fanouškovskou základnu a je znovu jasným vítězem jak úterního, tak čtvrtečního večera. V úterý se na Polabí koukalo 615 tisíc fanoušků, zatímco ve čtvrtek 586 tisíc. I když tedy Boží plán zprvu nebezpečně kousal, proti prověřenému Polabí ani tato novinka nemá nakonec příliš šanci.
Úspěch Prima nadále slaví také ve středu, kde další série hitu Pod hladinou pokračuje ve svých nadprůměrných číslech. Se 738 tisíci diváky se aktuálně jedná o nejsledovanější primácký pořad v televizi a svůj náskok na konkurenci navíc ještě navyšuje. Za to ale může také fakt, že nová SuperStar sice boduje u mladšího publika, celková sledovanost však klesá a dokonce už i spadla pod hranici půl milionu diváků (konkrétně se dívalo 477 tisíc). Česká televize pak se svým pořadem Talk show Na jednoho úplně minula cíl a sledovalo ji pouhých 222 tisíc fanoušků.
Pozici nejsledovanějšího seriálu týdne po ukončeném Docentovi celkem jasně přebrala neselhávající Kriminálka Anděl. Novácká sázka na jistotu i tentokrát těsně skončila pod hranicí milionu diváků (konkrétně se dívalo 968 tisíc lidí) a pro Novu se jedná aktuálně o jediný seriálový počin, jenž jasně plní svou úlohu. Nedá se přitom říct, že by osvědčená hitovka neměla žádnou konkurenci. Reprízy seriálu Místo zločinu Ostrava se totiž ukázaly být velmi důstojnou konkurencí, která se za Andělem s 891 tisíci diváky držela v těsném závěsu.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox