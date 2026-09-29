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TV sledovanost: Náhrada za Docenta neoslnila. Propadák Novy klesá ke dnu

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Minulý týden přivítal na televizním kolbišti další seriálovou novinku. Úspěšného Docenta nahradila v České televizi válečná detektivka Hvězdná hodina vrahů a už dopředu bylo jasné, že to dobová novinka bude mít těžké. Jak si nový seriál u diváků nakonec vedl?
TV sledovanost: Náhrada za Docenta neoslnila. Propadák Novy klesá ke dnu

TV sledovanost: Náhrada za Docenta neoslnila. Propadák Novy klesá ke dnu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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