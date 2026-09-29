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Dokument o největší podvodnici moderních dějin je v traileru mrazivější než psychologické thrillery

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Jako psychopatologický zážitek, o němž budete přemýšlet do skonání svých dnů, se zatím profiluje nejlépe hodnocený dokument roku You Can See Everything, v němž Nathan Fielder dostal možnost vskutku intimně konfrontovat bývalou podnikatelku Elizabeth Holmes krátce předtím, než nastoupila k výkonu několikaletého trestu za nevídané obalamucení farmaceutických investorů. Domácí partie ženy, která vodila za nos i Henryho Kissingera, a tvůrce pořadu Zkouška zaměřeného na odhalování lidské přetvářky před kamerou je v novém traileru, ověšeném citacemi šokovaných recenzentů, podobně intenzivní jako nejpsychopatičtější true crime nonfikce.
Dokument o největší podvodnici moderních dějin je v traileru mrazivější než psychologické thrillery

Dokument o největší podvodnici moderních dějin je v traileru mrazivější než psychologické thrillery

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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