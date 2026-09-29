Dokument o největší podvodnici moderních dějin je v traileru mrazivější než psychologické thrillery

Jako psychopatologický zážitek, o němž budete přemýšlet do skonání svých dnů, se zatím profiluje nejlépe hodnocený dokument roku You Can See Everything, v němž Nathan Fielder dostal možnost vskutku intimně konfrontovat bývalou podnikatelku Elizabeth Holmes krátce předtím, než nastoupila k výkonu několikaletého trestu za nevídané obalamucení farmaceutických investorů. Domácí partie ženy, která vodila za nos i Henryho Kissingera, a tvůrce pořadu Zkouška zaměřeného na odhalování lidské přetvářky před kamerou je v novém traileru, ověšeném citacemi šokovaných recenzentů, podobně intenzivní jako nejpsychopatičtější true crime nonfikce.
„Společně se spolurežisérem Lancem Oppenheimem Fielder obchází omezení spojená s přístupem k uvězněné Holmesové s jeho příznačným, brilantně absurdním meta-narativním důvtipem,“ popisuje před čtyřmi lety vznikající projekt Kyle Smith z Wall Street Journal a zmiňuje také druhého důležitého tvůrce, režiséra aktuálně diskutované krimi Primetime s Robertem Pattinsonem. Elizabeth Holmes byla svého času mediální „nástupkyni Stevena Jobse”, jejíž startup Theranos sliboval revoluční technologii schopnou provést stovky zdravotních testů z jediné kapky krve. Ambice ostatně měla v krvi. Její otec byl jeden čas viceprezidentem energetické korporace Enron, která zaměstnávala skoro třicet tisíc lidí a časopis Fortune ji šest let po sobě zvolil nejinovativnější americkou společností. Roku 2001 ale Enron kvůli účetnímu skandálu zbankrotoval a pro tehdy sedmnáctiletou Elizabeth šlo o jeden z impulzů, aby se sama realizovala a nečerpala finance jen od rodičů.
V pouhých devatenácti letech tedy blondýnka s výraznýma očima založila vlastní společnost Theranos, jejíž název byl spojením slov terapie (THERApy) a diagnóza (diagNOSe). Firma se dokázala prodrat do povědomí investorů a bývalých vládních činitelů, kteří se hromadně připojovali k její správní radě. Nechyběli mezi nimi například bývalý státní tajemník George Shultz nebo ministr zahraničí Henry Kissinger. Významným milníkem byla spolupráce se společností Walgreens, největším farmaceutickým řetězcem ve Spojených státech, k níž došlo v září 2013. V té době už byla sotva třicetiletá Holmes miliardářkou. Volný pád přišel roku 2015, kdy John Carreyrou z The Wall Street Journal zveřejnil článek, který byl výsledkem jeho důkladného několikaměsíčního vyšetřování. Jeho závěry? Přelomové testy nikdy nefungovaly a Holmes se dopustila podvodu vůči investorům, zákazníkům a pacientům.
Největší podvodnici moderních dějin, která celou dekádu fingovala hluboký hlas a sypala z rukávu hlášky mistra Yody, hrozilo až dvacet let odnětí svobody. Na soudní verdikt vyčkávala ve svém luxusním sídle v Silicon Valley společně s manželem Billym Evansem, dědicem hotelového impéria Evans Hotels. V červenci 2021 se jim narodil první potomek William Holmes Evans a nedlouho poté k sobě pozvali Fieldera, jenž s ženou, se kterou se už nikdo neměl setkat a jejíž podfuk inspiroval oceňovaný seriál Kauza Theranos (hrála ji Amanda Seyfried), nahrál neuvěřitelný materiál představený v traileru. Premiéru dokumentu You Can See Everything před dvěma týdny neočekávaně okusili návštěvníci amerického festivalu Telluride a okamžitě se vyrojily virální příspěvky, v nichž dosavadní diváci dokument popisovali jako nepopsatelný, těžko uvěřitelný a bezmála šokující (zároveň vznikl instantní mem ze záběru-protizáběru během rozhovoru vykulené Holmes a nevěřícího Fieldera).
Ač o slavné podvodnici, která má sedět v chládku do roku 2030, padlo první i poslední v desítkách podcastů, tento mimořádný dokument podle dosavadních recenzentů dokázal, že Holmes má zase poslední slovo. A to i přesto, že tento „jedinečný psychodramatický cirkus, který je zároveň reality show i filmem o společném poflakování,“ vznikl dle Variety „v duchu skutečného pátrání, poháněného Fielderovou jízlivě zvídavou osobností, a dokáže se vám pořádně dostat pod kůži.“
To je metafora, která se zatím v různých obměnách vyskytuje poměrně často. Nejenže jsou všechny sesbírané zahraniční kritiky pozitivní, ale víceméně každá z nich hovoří o nezapomenutelném a unikátním zážitku, u něhož vám spadne brada a nechá nás tázat se, jakou hodnotu vůbec má osobní subjektivní pravda. Zejména pak v případě Holmes, která si žádnou vinu nepřipouští, a zřejmě i jejího zaslepeného partnera.
Znepokojivý a provokativní, ale též údajně humorem proložený tříhodinový kolos, který k americké distribuci ukořistila společnost A24, může dokonce podle webu RogerEbert.com „pomoci prosadit nový filmový jazyk v oblasti mainstreamového non-fiction filmu.“ Ukázka se skutečně vymyká komerční dokumentární tvorbě a blíží se psychologickému thrilleru, kdy za každým slovem i záběrem bují jakési nevyřčené tajemství a závěrečná vytlačená slza stéká po líci jako kapka krve, z nichž Fielderův subjekt napustil rudý oceán bezostyšné přetvářky. „Ani vás nenapadne nechat si tenhle film vyspoilerovat, než si ho sami užijete,“ radí recenze od Awards Radar. Bohužel zatím směřuje pouze do amerických kin, kde celý případ přece jenom víc zarezonuje.
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Zdroje: Kinobox, Rotten Tomatoes, ABC News