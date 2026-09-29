Nicolas Cage jako pupkatá legenda. V traileru na Maddena nepoznáte jeho ani Christiana Balea

Z šatny Amazon MGM Studios vychází plnohodnotný trailer na sportovní životopis Madden, v němž se Nicolas Cage proměňuje v legendárního trenéra amerického fotbalu Johna Maddena a Christian Bale pro změnu mizí pod maskou jeho dlouholetého parťáka Ala Davise. Režisér David O. Russell po Špinavém triku či Fighterovi zaostřuje na excentrického kouče od jeho působení u Oakland Raiders přes úspěšnou kariéru televizního komentátora až k vytvoření fotbalové videoherní série, která z jeho jména udělala celosvětovou značku. Trailer před listopadovou streamovací premiérou dává jasně najevo, že Cage nebude hrát Maddena jako nenápadnou imitaci – hlas, gesta, objemná postava i jeho legendární výbušnost na lavičce jsou součástí zábavně stylizované transformace.
John Madden, jenž zemřel před pěti lety ve věku 85 let, byl přitom pozoruhodnou postavou dávno předtím, než se jeho jméno objevilo na obalech videoher. Jako trenér Raiders působil v letech 1969 až 1978, dovedl tým k vítězství v Super Bowlu XI a kariéru zakončil s mimořádnou bilancí 103 vítězství ku 32 porážkám. Po předčasném konci trenérské dráhy ze zdravotních důvodů se stal jedním z nejznámějších televizních hlasů amerického fotbalu a během tří desetiletí komentoval přenosy pro všechny čtyři velké americké televizní sítě. Právě jeho schopnost vysvětlovat komplikovanou hru s nakažlivým nadšením položila základ další etapě jeho kariéry.
Stylizovaný trailer tuto proměnu zachycuje v rychlém sledu: nejprve vidíme Maddena jako energického kouče po boku Ala Davise, následně ústup za komentátorský pultík, kde glosuje například holou lebku vhodnou na tepelnou přípravu jídla, a nakonec se na scéně objeví John Mulaney jako Trip Hawkins, zakladatel společnosti Electronic Arts, s nápadem přenést Maddenovy znalosti do videohry. Populární trenér i hlasatel se tak stane tváří i odborným základem série Madden NFL, jejíž první díl vyšel v roce 1988 a z původně sportovní hry postupně vyrostla jedna z nejznámějších značek videoherního průmyslu. Madden tedy není jen příběhem slavného kouče, který skončil u mikrofonu, ale o dost výstřednější, pro mnohé zcela neznámou cestou člověka, jehož fotbalový mozek nakonec pomohl vytvořit digitální verzi sportu.
David O. Russell
, jenž zatím dovedl ke zlaté sošce Jennifer Lawrence
za Terapii láskou
a také Christiana Balea
ve Fighterovi
, přitom opět dbal na řádně okázalé výkony a nápadné transformace. Nicolas Cage
je na první pohled k nepoznání jako pupkatý Madden, ačkoli svou intonací a pohyby rozehrává svůj další žoviální koncert. Také Bale nám znovu připomíná, proč se stal specialistou na fyzické proměny – jeho pohublý Al Davis má velmi specifickou vizáž, účes i držení těla. Cage letos popisoval Maddena jako jednu z rolí, při nichž se chtěl záměrně dostat daleko za hranice svého hereckého komfortu; problém představoval i Maddenův charakteristický hlas, který nakonec s Russellem řešili jako kombinaci skutečného Maddenova projevu a Cageovy vlastní interpretace.
Čtyři roky po tržebně katastrofálním a kriticky podobně poplivaném Amsterdamu tak Russell přichází s divokou popkulturní biografií, která se pokusí udělat díru do světa, jemuž dosud v kinematografii vévodí asi Vítězové a poražení od Olivera Stonea. Vedle dvou osobitých hvězd se dočkáme také Kathryn Hahn jako Maddenovy manželky Virginie, Sienny Miller jako Carol Davis a Johna Mulaneyho coby Hawkinse. Madden zamíří 11. listopadu do vybraných amerických kin a 18. listopadu celosvětově na Prime Video.
Zdroje: Amazon Prime Video, Variety, Deadline