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Blade Runner pro děti? Sci-fi Ray Gunn vypadá jako vizuální slast, není ale jisté, komu je určena

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Brad Bird je na poli animovaného filmu velký pojem, přeci jen vytvořil pecky jako Úžasňákovi nebo Železný obr. Jeho další počin s názvem Ray Gunn vypadá jako podobně kvalitní a inspirativní věc, zároveň působí dost zvláštně netypicky v kontextu Birdovy tvorby. A animovaného filmu celkově.
Blade Runner pro děti? Sci-fi Ray Gunn vypadá jako vizuální slast, není ale jisté, komu je určena

Blade Runner pro děti? Sci-fi Ray Gunn vypadá jako vizuální slast, není ale jisté, komu je určena

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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