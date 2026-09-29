Blade Runner pro děti? Sci-fi Ray Gunn vypadá jako vizuální slast, není ale jisté, komu je určena

Brad Bird je na poli animovaného filmu velký pojem, přeci jen vytvořil pecky jako Úžasňákovi nebo Železný obr. Jeho další počin s názvem Ray Gunn vypadá jako podobně kvalitní a inspirativní věc, zároveň působí dost zvláštně netypicky v kontextu Birdovy tvorby. A animovaného filmu celkově.
Ray Gunn (Sam Rockwell) je soukromý detektiv, který žije ve futuristickém městě inspirovaném estetikou 40. let, metropoli plné létajících aut, mimozemšťanů, laserových pistolí, dlouhých kabátů, klobouků a černobílých televizí. Jeho další případ jej zavede k populární zpěvačce jménem Venus Nova (Scarlett Johansson), která je zřejmě obětí nepřehledného komplotu. Ray se společně s mimozemským parťákem Eyerou (Tom Waits) pouští do pátrání.
Vizuálně snímek od prvních vteřin připomíná Blade Runnera, Metropolis i klasické noirové detektivky jako Hluboký spánek. Nakonec Hluboký spánek, ale také Pryč od minulosti nebo dokonce Big Lebowski Bird jmenoval jako hlavní inspirace svého nového filmu. To je ostatně pro Birda typické, i snímky pro dětské publikum mají reference pro dospělejšího diváka. Koneckonců, Úžasňákovi odkazovali mimo jiné na staré bondovky i Strážce, a stále to byl rodinný film. U Raye Gunna ale právě tady začíná problém.
Ray Gunn nemá hrdinu, s nímž by se ztotožnil dětský divák. Hlavní postavou je chlap ve středních letech, který není ani mluvící zvíře, ani superhrdina. Jeho případ je nepřehledná detektivka plná žárlivých manželů, gangsterů a korupce. Skoro se zdá, že Ray Gunn vlastně ani není rodinný film, zároveň se v něm ale vyskytují roztomilí či groteskní mimozemšťané a animace obecně odpovídá stylu tradičních pixarovek.
Trailer je přitom vizuálně dost opulentní. Směs futuristické sci-fi a noirových filmů 30. a 40. let je dost funkční a filmového znalce potěší každý záběr, který spojuje obě estetiky. Zároveň je plný přehledné a působivé akce, takže minimálně vizuálně bude snímek nejspíš působit lahodně. Otázkou ale stále zůstává, pro koho je film vlastně určen? To se s určitostí dozvíme 18. prosince, kdy se Ray Gunn objeví na Netflixu.
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Zdroj: Netflix