Ráno na svazích Kinabalu vyleze drobný chlupatý savec na okraj červenofialové konve a vystrčí čenich k víčku nad sebou. Olizuje sladký sekret, který tam rostlina vylučuje. Jeho zadní část přitom visí přesně nad ústím láčky. Tana horská (Tupaia montana) se po chvíli vyprázdní a odběhne. Láčkovka Nepenthes rajah tím dostala, co potřebovala. Výzkumníci z Austrálie a Malajsie natočili tuto scénu na video a změřili desítky pastí. Jejich závěr zní překvapivě střízlivě: obří rozměry láčky slouží jako přesně nastavené sedátko. Rostlina je vyladila tak, aby savce usadila do správné polohy.
Nepenthes rajah: obří konve z hory Kinabalu
Nepenthes rajah roste jen v malajsijském státě Sabah na severu Bornea, na horách Kinabalu a Tamboyukon. Obývá výšky zhruba 1 500 až 2 650 metrů nad mořem, kde jsou vlhká stanoviště a půdy chudé na živiny. Podle profilu, který vede botanická zahrada Kew, dorůstají spodní láčky běžně 20 až 35 centimetrů na výšku a 11 až 18 centimetrů na šířku. Mají kožovitou stěnu a elipsoidní tvar, který připomíná ragbyový míč. Zvenku jsou zbarvené do červenofialova, uvnitř přecházejí do zelených a fialových tónů. Patří k největším pastím v celém rodu láčkovek.
Ve studii publikované v New Phytologist měly zkoumané láčky průměrnou výšku 246,9 milimetru a objem 722,8 mililitru. Pro srovnání: Nepenthes tentaculata, běžná hmyzožravá láčkovka, se vešla do 103,6 milimetru a 27,1 mililitru. Rozdíl je propastný.
Takový objem svádí k představě, že rostlina polyká myši a ještěrky. Obsah 36 láček z lokality Mesilau tomu neodpovídá. Botanici v nich našli převážně bezobratlé živočichy a z obratlovců jen pozůstatky jediného scinka. Savčí kořist chyběla úplně. Zato v 58 procentech konví ležel trus tan.
Geometrie láčky odpovídá délce těla tany
Klíčová práce vyšla v New Phytologist 22. ledna 2010. Jonathan Moran, Charles Clarke a Lijin Chin v ní porovnali osm druhů bornejských láčkovek. Měřili ústí, úhel víčka, jeho zakřivení i polohu žláz se sekretem. Tři druhy se od ostatních zřetelně oddělily: N. lowii, N. macrophylla a N. rajah. Všechny mají široké a hluboké ústí. Víčko mají protáhlé, prohnuté dovnitř a odklopené pod velkým úhlem.
Rozhodující číslo popisuje vzdálenost od předního okraje ústí k nektarovým žlázám na spodní straně víčka. U těchto tří druhů činí 156 až 241 milimetrů. Stejný rozsah má délka hlavy a těla tany horské. Když savec stojí na okraji a dosáhne čumákem na sekret, jeho zadek se ocitne přesně nad otvorem. Výsledky jsou dostupné v plném znění studie.
Kamery tuto hypotézu podepřely. U tří sledovaných láček N. rajah zachytily během sedmi hodin sedm návštěv tan. Při jedné z nich skončil trus uvnitř. U běžných hmyzožravých druhů vědci savčí exkrementy nenalezli vůbec.
Autoři popsali i menší láčku, u níž trus dopadl vedle, na zem. Případ podle nich ukazuje dvě věci. Tany značkují cenná krmná místa výkaly. A příliš malá konev zkrátka nestačí, aby zásilku zachytila. Podle nás tu leží nejelegantnější část celého příběhu: rozměr pasti nesouvisí s hladem rostliny, souvisí s mírami jejího hosta.
Proč se výměna sladkosti za trus vyplácí v chudých horách
Masožravé rostliny osídlují místa, kde v půdě chybí dusík a fosfor. Tyto prvky doplňují z kořisti. Ve výškách nad 1 500 metrů však hmyzu ubývá. U příbuzné N. lowii na hoře Mulu byli mravenci na úpatí 28krát hojnější než na vrcholu. Spoléhat se jen na lezoucí hmyz by se tam rostlině nevyplatilo.
Kolik trus tan rostlině přináší, ukázala izotopová analýza téže skupiny v Biology Letters z roku 2009. U dospělých rostlin N. lowii pocházelo z exkrementů 57 až 100 procent dusíku v listech. Pro N. rajah takto přesné číslo zatím chybí. Mechanismus je ale totožný a druhy sdílejí stejnou architekturu pasti.
Tana z obchodu také profituje. Je převážně plodožravá a sladké šťávy vyhledává. Nad 1 800 metry jsou přirozené zdroje nektaru vzácné a láčkovky tuto mezeru zaplňují. Zvíře si tak vytváří pravidelné okruhy, obchází stejné konve a značkuje je pachem.
V roce 2011 přibyla další vrstva. Studie v PLOS ONE ukázala, že N. rajah má i nočního partnera. Krysa vrcholová (Rattus baluensis) chodí k láčkám po setmění a chová se podobně jako tana za dne. Autoři to označili za první doložený mutualismus mezi masožravou rostlinou a více členy společenstva drobných savců. Toaleta je tedy v provozu nepřetržitě.
Ve stejném roce popsal tým v Journal of Tropical Ecology vůni víček. Chemici v sekretu identifikovali 44 těkavých látek. Řada z nich připomíná sladké ovocné a květinové aroma, na které tany i krysy slyší.
N. rajah přitom hmyz úplně neodepsala. Její láčky dál chytají bezobratlé. Naproti tomu N. lowii se specializovala víc a jako past na hmyz funguje hůř. N. rajah si drží dva zdroje živin současně, což jí podle nás dává v horském prostředí výhodu.
Netopýři a ploštice: rostliny s podobným obchodem
Bornejská toaleta pro tany má na ostrově příbuzné řešení. Láčky Nepenthes rafflesiana var. elongata poskytují denní úkryt drobným netopýrům Kerivoula hardwickii. Podle studie v Biology Letters z roku 2011 pochází z netopýřího trusu v průměru 33,8 procenta dusíku v listech rostliny.
Mimo láčkovky stojí za zmínku jihoafrický rod Roridula. Ten lapá hmyz lepkavými listy, ale sám ho netráví. Kořist vysávají ploštice, které na rostlině žijí, a živiny se k ní dostávají až prostřednictvím jejich výkalů. Práce v Annals of Botany doložila, že listy roridul mají kutikulu uzpůsobenou k rychlému vstřebávání těchto látek.
Láčkovka Rajah v Liberci a v českých sklenících
Českým zájemcům se bornejský druh představil poměrně brzy. Časopis Vesmír otiskl 8. října 2010 glosu zoologa Jana Robovského, která princip „tany nad ústím láčky“ vyložila domácímu publiku. Zhruba ve stejném období o výzkumu informovala i BBC. Podle přepisů, které jsme dohledali, vyšla její zpráva v březnu 2010. Výzkumná linie tedy pochází z let 2009 až 2011 a odborné práce ji citují dodnes.
Živou N. rajah lze vidět v Botanické zahradě Liberec. Zahrada ji uvádí v expozici masožravých rostlin a výslovně upozorňuje, že se v umělých podmínkách pěstuje těžko. V roce 2018 pro vysokohorské láčkovky vybudovala speciální vitrínu se stálou teplotou kolem 15 °C a vzdušnou vlhkostí 90 až 100 procent.
Domácí pěstitelé sdružení kolem Darwiniany doporučují pro láčkovky:
- vzdušný, lehký a trvale vlhký substrát chudý na dusičnany,
- žádné běžné hnojení, protože kořeny nesnesou vysoké dávky minerálů,
- u horských druhů vlhkost vzduchu 80 až 100 procent, větrání a denní teploty nejvýš kolem 25 °C.
Kew pro N. rajah doplňuje noci s teplotou 14 až 16 °C, kyselou směs rašeliny s perlitem a pravidelné mlžení. Ze zjištění o tanách proto neplyne žádná rada přihnojovat trusem. Pěstované rostliny navíc obří láčky jako v přírodě obvykle nevytvoří.
Na stanovišti platí přísná ochrana. N. rajah je ohrožený druh s omezeným areálem a figuruje v Příloze I úmluvy CITES, takže obchod s jedinci z volné přírody je prakticky zakázaný. Tana horská je zatím vedená jako málo dotčený druh, její populační trend však nikdo nezná. Dá se čekat, že ochrana láčkovky bude účinná jen tehdy, když zahrne celé horské společenstvo: půdu, mikroklima i chlupaté návštěvníky.
Na Kinabalu tak stojí rostlina, která místo smrtelné pasti postavila jídelnu se záchodem a čeká na štamgasty ve dne i v noci. K úplnosti patří drobné výhrady: horní hranice 35 centimetrů odpovídá běžným láčkám, výjimečně dorůstají až 40 centimetrů. Savec se v nich občas přece jen utopí: výzkumníci ve 42 velkých láčkách našli jednu mrtvou tanu, zatímco trus pozorovali opakovaně.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková