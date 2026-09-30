Tuhle 1 věc nikdy nemyjte v myčce. Češi to dělají roky a pak se diví, proč rezaví

Otevřete myčku, vytáhnete kuchyňský nůž a na čepeli svítí drobná oranžová tečka. Přitom je na něm napsáno „nerez“ a do myčky putuje po každém vaření už dlouhá léta. V mnoha domácnostech jde o úplně běžný zvyk, a proto málokoho napadne, že si tím nůž pomalu ničí.
Nápis „nerez“ na čepeli není záruka
Nerezovou ocel chrání neviditelná ochranná vrstva, kterou kov na svém povrchu vytváří sám. Drobné škrábnutí jí nevadí, protože se ve styku se vzduchem sama zacelí. Vrstvu ale dokážou narušit látky, které na kov působí delší dobu. Nejčastěji jde o sůl a kyseliny z jídla, případně o mycí prostředky s obsahem kyselin nebo chloru.
Kuchyňské nože to mají ještě těžší. Výrobci jim do oceli přidávají víc uhlíku, díky čemuž je čepel tvrdá a ostří vydrží dlouho. Daní za to je horší odolnost vůči vlhku, a tak je spousta nožů v kuchyních nerezová spíš podle názvu než podle chování.
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Německý výrobce nožů Zwilling ve svých pokynech k péči jmenuje hned několik věcí, kvůli kterým myčka noži škodí:
agresivní chemie tablet; vysoké teploty; nárazy o ostatní nádobí; programy, které běží i několik hodin.
Nože z jeho speciální oceli sice mytí v myčce do 55 °C snesou, přesto ho výrobce nedoporučuje, protože zkracuje životnost nože a ostří pak hůř drží. Že myčka nožům neprospívá, tvrdí shodně velká část značek i profesionálních brusičů.
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Horká voda k tomu na nádobí dopadá pod tlakem, čepel se tluče o hrnce i příbory kolem a na ostří vznikají drobné zoubky. V takových zářezech se pak rez chytá nejsnáz.
Nejhorší chvíle přichází po skončení programu
Myčka se často nevyklízí hned, jak domyje. Za zavřenými dvířky se ale drží teplá pára a na nádobí zůstávají kapky ještě dlouho. Nůž tak může v mokru strávit celou noc, a to je pro rez ideální příležitost. Kdo nůž do myčky přece jen dá, měl by ho vyndat co nejdřív po skončení programu a hned utřít do sucha.
Kapky vydrží nejdéle v místě, kde ocel zajíždí do rukojeti, a tam se rez obvykle ukáže dřív než jinde na noži. Když nůž se zbytky soli nebo kyselé šťávy čeká v koši několik hodin na spuštění myčky, rez dostává náskok ještě předtím, než mytí vůbec začne.
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Ruční mytí zabere méně času, než se zdá. Stačí nůž hned po krájení:
opláchnout pod teplou vodou, přejet měkkou houbičkou s kapkou saponátu, rovnou utřít do sucha.
Nechat ho ve dřezu pod hrnci nebo mokrý vedle prkénka se nevyplatí, protože tak na čepeli vlhkost vydrží nejdéle. Pro čepel je taková péče mnohem šetrnější než jakýkoli mycí program.
Přečtěte si také: Zapomenutá zelenina našich babiček podpoří střeva i imunitu. Ideální pro každého, koho trápí nadýmání Opláchnutí, houbička a okamžité utření do sucha zaberou chvilku a čepel ochrání před rzí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jakmile dokrájíte něco kyselého nebo slaného, třeba ananas nebo balkánský sýr, podržte čepel pár vteřin pod kohoutkem a teprve pak pokračujte. Utřený nůž uložte do dřevěného bloku, na magnetickou lištu nebo do samostatné přihrádky v zásuvce. Mezi naběračkami a otvíráky by se čepel odírala a vlhkost by z ní hůř vysychala.
Když už se oranžová tečka objeví
Pár rezavých teček ještě není důvod nůž vyhazovat. Na začátek stačí smíchat trochu jedlé sody s vodou na hustou kaši, nanést ji hadříkem na rezavé místo a zlehka třít. Když skvrna nepovolí, pomůže leštidlo na nerezovou ocel nebo speciální guma na rez.
Kovová drátěnka do péče o nůž nepatří. Každý škrábanec, který na čepeli zanechá, je dalším místem, kde se může usadit vlhkost a s ní i nová rez. Po čištění nůž propláchněte čistou vodou a utřete do sucha. Pokud jsou na čepeli vidět drobné vyleptané prohlubně, domácí čištění je nezahladí a nůž je lepší svěřit odborníkovi.
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Zdroje: https://www.zwilling.com/us/about-us/use-care/article-use-care-knives.html, https://www.electrolux.cz/support/support-articles/myti/mycky/stopy-rzi-na-priborech/, https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/jak-vymyt-prazdne-lahve-a-proc-se-noze-v-mycce-tupi/, https://tvujmagazin.cz/extra/domacnost/proc-vam-reznou-kuchynske-noze-a-jak-je-spravne-vycistit/nikola-svobodova/, https://www.nazeleno.cz/proc-noze-nepatri-do-mycky-spravna-pece-vam-usetri-tisice-korun/, https://www.damano.cz/magazin/rez-na-nozi-co-delat-kdyz-se-objevi-skvrny-a-cepel-chyta-korozi/