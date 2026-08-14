Požár v Německu se přiblížil k obytným budovám. Ze svých domovů muselo narychlo odejít 1800 lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požár v Německu se přiblížil k obytným budovám. Ze svých domovů muselo narychlo odejít 1800 lidí
Přeháňky zvlhčily hlavně povrch, hlubší vrstvy půdy ale zůstávají na mnoha místech téměř bez využitelné...
Po několika slunečných dnech vystoupí teploty o víkendu až k 36 °C. V neděli se od severozápadu začnou...
Dramatickou noc zažili obyvatelé i turisté na oblíbené Omišské riviéře. Oheň se kvůli silnému větru dostal...
Stávka na letišti ještě automaticky neznamená, že cestující dostane stovky eur. Neznamená ale ani to, že ho...
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