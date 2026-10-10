Tříletý DOT na nové pneumatice? Než obviníte servis, ověřte skladování

Starší DOT na nové pneumatice nemusí znamenat horší nákup. Michelin uvádí, že správně skladované nepoužité pneumatiky mohou mít i po třech letech srovnatelné vlastnosti s čerstvě vyrobenými. Před zaplacením se proto ptejte na skladování, stav i datum výroby. Důležité je také to, jak dlouho chcete sadu používat.
V pneuservisu si prohlédnete nové obutí a na bočnici najdete rok výroby o tři roky starší, než jste čekali. Pocit, že jste zaplatili za čerstvé zboží a dostali ležák, je pochopitelný. Samotné čtyřčíslí však neříká, zda pneumatika strávila tu dobu v chráněném skladu, venku na slunci, nebo na autě.
Právě v tom je rozdíl.
Michelin na českém webu popisuje jen velmi malý nebo žádný vliv tříletého správného skladování na výkony pneumatik ve srovnání s nově vyrobenými kusy. Podmínku správného skladování ale nelze z kódu DOT vyčíst. DOT ukazuje výrobu, nikoli první jízdu
Datum najdete ve čtyřčíslí na konci identifikačního značení pneumatiky. První dvě číslice označují týden výroby, poslední dvě rok. Například 1123 znamená 11. týden roku 2023; 1107 stejný týden roku 2007. Úplné značení může být jen na jedné bočnici, upozorňuje
americký úřad NHTSA v přehledu TireWise.
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Kód neobsahuje datum prodeje ani montáže. Nepoznáte z něj počet ujetých kilometrů, teplotu skladu nebo to, zda guma přišla do styku s olejem. Pro nákup tedy slouží jako začátek kontroly, nikoli jako její výsledek.
Co říká Michelin a proč je ADAC při nákupu opatrnější
Tvrzení Michelinu se týká nepoužitých pneumatik skladovaných za odpovídajících podmínek. Nelze je přenést na tříletou sadu z bazaru ani na kusy, jejichž původ a uložení prodejce nedokáže vysvětlit.
Existuje i opatrnější pohled.
Německý autoklub ADAC doporučuje při nákupu nejvýše dvouleté pneumatiky. Popisuje také vlastní srovnání čerstvých a tříletých nepoužitých letních a zimních pneumatik, při kterém se ukázalo možné zhoršení technických vlastností, zvláště přilnavosti zimního obutí.
Pro zákazníka z toho plyne rozumná hranice: starší DOT sám o sobě neprokazuje špatnou pneumatiku, ale ani označení „nepoužitá“ nezaručuje shodu s čerstvým kusem. Dvouletá hranice ADAC je nákupní doporučení, nikoli česká zákonná lhůta. Pokud chcete čerstvější výrobu, domluvte si maximální stáří před objednáním a montáží.
Tři roky ve skladu nejsou tři roky na silnici
Při jízdě přibývá zatížení, opakované deformování pneumatiky, zahřívání a možné nárazy do výmolů či obrubníků. Podle
Continentalu ovlivňují životnost také tlak, rychlost, zatížení a poškození v provozu. Ujeté kilometry navíc ubírají dezén. Před nákupem starší skladové sady se ptejte na původ a podmínky uložení. Samotné označení „nepoužitá“ správné skladování nepotvrzuje; ilustrační foto.
Nepoužitá skladová pneumatika tak nemá stejnou historii jako obutí, které tři sezony jezdilo. Ani málo používaná sada však není automaticky zachovalá:
NHTSA připomíná vliv prostředí, údržby a skladování a upozorňuje, že stárnutí nelze spolehlivě odhalit pouhým pohledem.
U používané sady kontrolujte i nerovnoměrné opotřebení. Jak měřit dezén na více místech a kdy prohazování kol pomáhá, vysvětlujeme v článku o
rotaci celoročních pneumatik. Hluboký vzorek sám neodpovídá na otázku stáří a předchozí péče. Správné skladování znamená víc než střechu nad hlavou
Continental doporučuje chladné, suché a přiměřeně větrané místo, chráněné před přímým sluncem a zdroji tepla. Pneumatiky mají být mimo benzín, oleje a rozpouštědla i zdroje ozonu, například některé elektromotory s uhlíkovými kartáči. Uložení venku pod plachtou těmto podmínkám neodpovídá.
Záleží také na způsobu uložení. Samotné pneumatiky bez ráfků se nemají zavěšovat za patku; hrozí deformace. U kompletních kol na ráfcích připouští výrobce stohování nebo zavěšení. Při výběru prodejce se proto ptejte konkrétně, kde a jak byla nabízená sada skladována. Odpověď „byla ve skladu“ je příliš neurčitá.
Pračka nevypouští vodu a hlásí chybu. Chyba je často v zaneseném filtru čerpadla Před nákupem ověřte pět věcí Prohlédněte datum výroby všech čtyř kusů. Případný limit stáří si nechte potvrdit v objednávce, abyste ho řešili před montáží. Ověřte, že kupujete nepoužitou pneumatiku. U bazarové sady chtějte také historii používání a oprav; hodnocení skladového zboží na ni nepřenášejte. Vyžádejte si vysvětlení skladovacích podmínek a původu zboží. Pokud je prodejce nezná, tato nejistota zůstává i při pěkném vzhledu. Nechte před montáží zkontrolovat běhoun, obě bočnice a patky. Praskliny, řezy, boule nebo deformace jsou důvodem k odbornému posouzení, nikoli k uklidnění poukazem na málo ujetých kilometrů. Porovnávejte přesný model, rozměr a provedení. Index nosnosti a rychlosti musí odpovídat požadavkům vašeho auta. Čerstvější datum nevynahradí nevhodnou specifikaci.
Doklad o nákupu si uschovejte spolu s fotografiemi značení a datem první montáže. Budete mít odděleně doložené, kdy pneumatika vznikla a kdy jste ji začali používat. Stav gumy tím nenahradíte, ale při další kontrole se nebudete spoléhat na paměť.
Skladování nezastaví počítání celkového stáří
Michelin doporučuje po pěti letech používání odbornou kontrolu nejméně jednou ročně a preventivní výměnu po deseti letech od výroby.
Continental rovněž doporučuje výměnu pneumatik starších deseti let a respektování případných odlišných pokynů automobilky. Datum první montáže tedy nezačíná nové desetileté období.
Ukazuje to jednoduchý modelový příklad. Dvě nepoužité pneumatiky stejného modelu koupíte a namontujete v 11. týdnu roku 2026. První má kód 1123, druhá 1126. K desátému výročí výroby první zbývá sedm let, druhé deset. Výpočet je 10 minus 3 a 10 minus 0; porovnává pouze kalendářní stáří.
Číslice 1107 označují 11. týden roku 2007. Kód sděluje datum výroby, nikoli začátek používání; jde o archivní ukázku značení.
Neznamená to, že první bezpečně vydrží sedm let a druhá deset. Obě mohou potřebovat výměnu dříve kvůli opotřebení nebo poškození. I kdyby při montáži měly srovnatelné vlastnosti, nekupujete stejnou časovou rezervu do doporučené věkové hranice.
Právě proto má mladší DOT větší význam pro řidiče, který málo jezdí a chce sadu držet mnoho sezon. U rychleji opotřebované sady může rozhodnutí víc ovlivnit stav, ověřené skladování a cena. Když současně zvažujete přechod na jediné obutí, připočtěte i
skutečné náklady na celoroční pneumatiky a servis.
V pneuservisu proto nezačínejte obviněním podle roku na bočnici. Nechte si vysvětlit historii sady, ověřte její stav a zvažte plánovanou dobu používání. Pokud původ nebo skladování zůstávají nejasné, je rozumné vybrat jinou nabídku. Při srovnatelné ceně zase dává mladší výroba smysl jako větší kalendářní rezerva.