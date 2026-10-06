Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Celoroční pneumatiky šetří přezouvání. Kontrolu všech čtyř kol ale potřebují dál

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Celoroční pneumatiky šetří sezonní přezouvání, pravidelnou péči však potřebují dál. Rotace kol může vyrovnávat jejich opotřebení, pokud ji dovoluje výrobce auta a konfigurace obutí. Rozhoduje směr otáčení, skutečný stav dezénu i to, zda se nesjíždí jen jeden okraj.
Detail černého běhounu pneumatiky s drážkami, lamelami a červeným proužkem

Detail černého běhounu pneumatiky s drážkami, lamelami a červeným proužkem

Zdroj: Filipograf / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.10.2026 19:54

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Uzavření kohoutu u moderní závlahy nefunguje. Tlak pružiny v podzemním ventilu zbytkovou vodu bez proudu nikdy nepustí
Uzavření kohoutu u moderní závlahy nefunguje. Tlak pružiny v podzemním ventilu zbytkovou vodu bez proudu nikdy nepustí
Mobil ukazuje vaše ukradené elektrokolo. Ani parta známých vám nedává právo vtrhnout za plot
Mobil ukazuje vaše ukradené elektrokolo. Ani parta známých vám nedává právo vtrhnout za plot

Bod na mapě může policii pomoci najít ukradené elektrokolo. Uložte však také čas poslední polohy, připravte...

Soused tvrdí, že mu váš plot zabírá pozemek. Čára v mapě ještě není verdikt
Soused tvrdí, že mu váš plot zabírá pozemek. Čára v mapě ještě není verdikt

Soused vám ukáže hranici pozemku v katastrální mapě a přes letecký snímek vede čára jinudy než plot. Takový...

Podzimní rytí zahrady rozhoduje o příští úrodě. Dokonale urovnaný záhon se totiž přes zimu změní v udusaný beton bez kyslíku
Podzimní rytí zahrady rozhoduje o příští úrodě. Dokonale urovnaný záhon se totiž přes zimu změní v udusaný beton bez kyslíku

Podzimní rytí záhonů není pouhá tradice, ale zásadní krok pro úrodnost půdy v příštím roce. Zjistěte, proč...

Dolití zimní směsi do ostřikovačů nestačí. Letní voda v hadičkách při prvním mrazu roztrhne čerpadlo i trysky
Dolití zimní směsi do ostřikovačů nestačí. Letní voda v hadičkách při prvním mrazu roztrhne čerpadlo i trysky

Koupili jste kanystr nemrznoucí kapaliny do minus dvaceti stupňů, nalili ho do nádržky a považujete...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.