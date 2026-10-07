Tisíce kanalizačních poklopů nově hlídá digitální mapa

Na Holicku letos prošlo kontrolou 3 163 kanalizačních poklopů. Vodovody a kanalizace Pardubice při tom poprvé ve větším měřítku využily digitální mapu propojenou s mobilní aplikací. Ke každému kontrolovanému poklopu tak vznikl záznam o jeho poloze, typu a technickém stavu včetně fotografie, což umožňuje rychleji odhalovat závady a plánovat opravy i postupnou obnovu kanalizační sítě.
Přes tři tisíce poklopů za dva měsíce
Během července a srpna se do rozsáhlé kontroly na Holicku zapojili také dva brigádníci. Jejich úkolem bylo jednotlivé kanalizační poklopy vyhledat, prověřit jejich stav a současně vše podrobně zdokumentovat.
Kontrola postupně probíhala například v Horním Jelení, Dašicích, Kostěnicích, Zminném, Holicích, Sezemicích, Kuněticích nebo Počaplech. Celkem se podařilo provést pasportizaci 3 163 kanalizačních poklopů, přičemž přibližně 2 800 z nich je ve vlastnictví VaK Pardubice. Zbývající část patří obcím nebo dalším vlastníkům.
Oproti dřívějším kontrolám, které probíhaly například při pravidelné deratizaci a byly především vizuální, přinesla letošní akce výrazně podrobnější informace o jednotlivých objektech.
Poklop, jeho stav i fotografie přímo v mobilu
Významnou roli při kontrole sehrála mobilní aplikace ArcGIS Field Maps, která je přímo propojena s novým geografickým informačním systémem VaK Pardubice. Pracovník tak má už v terénu k dispozici digitální mapu kanalizační sítě a v ní jednotlivé evidované objekty.
Přímo na místě si v mobilním telefonu vybere konkrétní poklop, zkontroluje jeho skutečný stav a doplní požadované technické údaje. Součástí záznamu je také aktuální fotodokumentace poklopu. Informace tedy není nutné zapisovat na papír a následně znovu přenášet do systému – data jsou pořízena přímo tam, kde kontrola probíhá, a stávají se součástí GIS.
Výsledkem není jen údaj o tom, že byl konkrétní poklop zkontrolován. VaK Pardubice získává průběžně aktualizovaný digitální přehled o jeho umístění, typu a technickém stavu doplněný fotografiemi.
Tisíce údajů přehledně na jedné mapě
Nasbíraná data mohou následně využívat pracovníci VaK Pardubice prostřednictvím nástroje Dashboard. Na mapě vidí všechny pasportizované poklopy a pomocí filtrů si mohou během několika okamžiků zobrazit právě ty, které je v danou chvíli zajímají.
Lze tak například vyhledat poklopy určitého typu, materiálu nebo technického stavu. Po kliknutí na konkrétní objekt se zobrazí informace zaznamenané při kontrole v terénu včetně technických parametrů a fotografie.
Z tisíců jednotlivých kontrol tak vznikají data, se kterými lze dál aktivně pracovat. Vedoucí provozu může rychle získat přehled o stavu infrastruktury, vytipovat objekty vyžadující zásah a lépe plánovat jejich opravy nebo postupnou obnovu.
Celý výsledek pasportizace bude součástí nového GIS VaK Pardubice a informace tak budou dostupné pracovníkům, kteří je potřebují pro každodenní provoz a rozhodování.
Závady se řešily průběžně
U několika desítek kontrolovaných poklopů byl zjištěn stav vyžadující rychlý zásah. Podle charakteru závady byl vyměněn celý poklop, pouze jeho vrchní víko nebo například těsnění. Dalších 15 kanalizačních poklopů umístěných v komunikacích opravila v letošním roce specializovaná firma Poklopsystem.
Obnova bude pokračovat také v roce 2027. Neznamená to však, že by poklopy plánované k pozdější výměně byly v nevyhovujícím technickém stavu. Jedním z dalších cílů VaK Pardubice je postupně nahrazovat starší hranaté poklopy na stokové síti novými kulatými.
Kontroly pokračují i v dalších částech regionu
Na Přeloučsku zatím neproběhla plošná kontrola v takovém rozsahu jako na Holicku. Průběžně jsou zde ale měněny poklopy, o kterých VaK Pardubice ví, že jsou ve špatném technickém stavu, nebo na jejich stav upozorní města, obce, technické služby či samotní občané. K výměnám dochází také v rámci rekonstrukcí kanalizačních řadů. Jedná se řádově o desítky kusů.
V Pardubicích budou kanalizační poklopy postupně rovněž kontrolovány, aby společnost získala aktuální informace o jejich technickém stavu a případné závady mohly být včas odstraněny.
Pomoci může i veřejnost
Přestože jsou kanalizační poklopy kontrolovány a udržovány, k jejich poškození nebo posunutí může dojít kdykoliv během běžného provozu komunikací. Bezpečnost proto není pouze otázkou pravidelných kontrol, ale také rychlosti, s jakou se informace o případném problému dostane k pracovníkům VaK Pardubice.
Pokud si občané všimnou poškozeného, uvolněného, chybějícího nebo jinak nebezpečného kanalizačního poklopu, prosíme, aby nás na něj upozornili na nonstop lince 466 310 357. Podnět následně prověříme a v případě potřeby zajistíme nápravu.
Téměř třicet tisíc kanalizačních poklopů představuje rozsáhlou infrastrukturu, o kterou je nutné průběžně pečovat. Moderní technologie nám dnes pomáhají vědět nejen to, kde se každý poklop nachází, ale také v jakém je stavu. Díky tomu můžeme údržbu lépe plánovat, rychleji reagovat na zjištěné závady a postupně vytvářet stále přesnější digitální obraz celé kanalizační sítě.
Vendula Horáková
zdroj: Vodovody a kanalizace Pardubice