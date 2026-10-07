Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tisíce kanalizačních poklopů nově hlídá digitální mapa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na Holicku letos prošlo kontrolou 3 163 kanalizačních poklopů. Vodovody a kanalizace Pardubice při tom poprvé ve větším měřítku využily digitální mapu…
Poklop

Poklop

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:43

Reklama
Další články z VodaDnes.cz
Sto let stará filtrace v Plzni se dočká rekonstrukce za 164 milionů
Sto let stará filtrace v Plzni se dočká rekonstrukce za 164 milionů
Avignon, tam je shon, tam na mostě všichni tančí…
Avignon, tam je shon, tam na mostě všichni tančí…

Pokud se vydáte autem na francouzskou Riviéru, nemůžete minout slavné městečko Avignon. Proslavila jej...

Odkalování 12 kilometrů potrubí začne v Písku už dnes večer
Odkalování 12 kilometrů potrubí začne v Písku už dnes večer

Už dnes 6. října ve 22 hodin začne v Písku rozsáhlé odkalování vodovodní sítě. Technici společnosti ČEVAK...

Blokáda Hormuzu mění obchodní trasy Ruska a Íránu přes Kaspické moře
Blokáda Hormuzu mění obchodní trasy Ruska a Íránu přes Kaspické moře

Obchod mezi Ruskem a Íránem přes Kaspické moře po eskalaci blokády Hormuzského průlivu výrazně zesílil....

V Temelíně začala obnova 25 kilometrů vodovodního potrubí
V Temelíně začala obnova 25 kilometrů vodovodního potrubí

Rozsáhlá obnova vodovodní infrastruktury začala v areálu jaderné elektrárny Temelín. Postupně bude vyměněno...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

Všechny články tohoto autora →
VodaDnes.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.