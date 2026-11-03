Vranovská přehrada je naplněná jen z 27 %. Omezí odtok a do jara chce ušetřit 4,5 milionu kubíků

Vranovská přehrada je naplněná jen z 27 %. Omezí odtok a do jara chce ušetřit 4,5 milionu kubíkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vranovska-prehrada-28-10-2026
Článek byl publikován 03.11.2026 11:00
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