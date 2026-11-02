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Plzeň míří do Barcelony. Její technologie odhalující úniky vody bojuje o prestižní ocenění

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Plzeň se snaží prosadit mezi světovými průkopníky chytrého hospodaření s vodou. Její projekt zaměřený na dálkové sledování spotřeby a včasné odhalování úniků…
victoria-chernitsova-g0SwmavDd0c-unsplash

victoria-chernitsova-g0SwmavDd0c-unsplash

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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