Plzeň míří do Barcelony. Její technologie odhalující úniky vody bojuje o prestižní ocenění

Plzeň míří do Barcelony. Její technologie odhalující úniky vody bojuje o prestižní oceněníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 02.11.2026 13:10
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