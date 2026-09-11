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Tiramisu uprostřed lesa? Jednoduchý dezert, který překvapí každého táborníka

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Tiramisu si většina lidí spojuje s italskou cukrárnou nebo domácí kuchyní. Přitom jeho jednoduchou verzi lze připravit i během výletu nebo vícedenního táboření. Stačí pár běžných surovin a čerstvě uvařená káva.
Tiramisu uprostřed lesa? Jednoduchý dezert, který překvapí každého táborníka

Tiramisu uprostřed lesa? Jednoduchý dezert, který překvapí každého táborníka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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