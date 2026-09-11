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Tvarohový koláč s rybízem a dvěma druhy drobenky

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Když se v létě objeví rybíz, u nás doma je o víkendovém pečení skoro rozhodnuto. Drobenkový tvarohový koláč s rybízem dělám ráda proto, že není složitý, vystačí s běžnými surovinami a funguje i s mraženým ovocem. Nejvíc mě na něm baví kontrast máslové drobenky, jemného tvarohu a kyselkavých kuliček rybízu.
Obrázek k receptu na Drobenkový tvarohový koláč s rybízem a dvěma druhy drobenky

Obrázek k receptu na Drobenkový tvarohový koláč s rybízem a dvěma druhy drobenky

Zdroj: Zdroj: Lída Novotná, se souhlasem, Recept na Drobenkový tvarohový koláč s rybízem a dvěma druhy drobenky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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