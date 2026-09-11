Tvarohový koláč s rybízem a dvěma druhy drobenky

Jestli máte po ruce červený rybíz, tenhle koláč stojí za upečení. Drobenkový tvarohový koláč s rybízem připravuji ze dvou drobenek: tmavší dávám dolů místo klasického těsta, světlou nechávám nahoru. Klidně si to ale upravte podle sebe. Není potřeba kvůli němu vyrážet na zvláštní nákup a dobře snese i ovoce z mrazáku. Nejvíc mě na něm baví spojení máslové , jemného drobenky tvarohu a nakyslých kuliček rybízu.
U nás se tenhle
koláč peče už dost dlouho. Dřív hlavně v létě, když dozrával rybíz na zahradě a bylo potřeba s ním něco rozumného udělat. Později jsem začala sahat i po mraženém a dopadlo to překvapivě dobře. má výraznou chuť, takže se v tvarohu Rybíz neztratí, a celý moučník díky němu nepůsobí hutně ani po nedělním obědě, kdy už by člověk sladké vlastně skoro nemusel.
Jednu věc se vyplatí nepřeskočit: po upečení nechte koláč vychladnout. Opravdu. Teplý voní tak, že to svádí ukrojit hned, jenže tvarohová vrstva potřebuje chvíli zpevnit. Po hodině je řezání úplně jiné. Proč rybíz s tvarohem funguje tak dobře
Rybíz má u sladkých koláčů jednu velkou výhodu. Umí jim dodat kyselost a šťávu, ale nepřebije zbytek. Vedle sladké drobenky se drží dobře a s tvarohem vytváří klasickou, trochu starosvětskou kombinaci, která má pořád smysl. Tvaroh náplň zjemní, podrží vláčnost a rybíz tomu nedovolí sklouznout k přeslazenému moučníku. Recept na domácí drobenkový tvarohový koláč s rybízem
Poctivý koláč na plech. Hodí se ke kávě, pro návštěvu i jako sladká zásoba do lednice na víkend.
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 60 minut Počet porcí: 12 až 16 kousků Teplota trouby: 180 °C Ingredience pro přípravu Drobenkové těsto 200 g polohrubé mouky 200 g hrubé mouky 180 g cukru krupice 180 g studeného másla 1 ks prášku do pečiva 2 vejce Tvarohová náplň 750 g tvarohu 3 vejce 5 lžic cukru krupice 1 ks vanilkového cukru 250 ml mléka 1 balení vanilkového pudinkového prášku Dokončení 300 až 400 g rybízu, čerstvého nebo mraženého 1 lžíce oleje na vymazání plechu 2 lžíce hrubé mouky na vysypání plechu Postup přípravy vláčného tvarohového koláče s rybízem a dovitou drobenkou
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech, případně nižší koláčovou formu, vymažte olejem nebo máslem a vysypte hrubou moukou. Je to obyčejný krok, ale u drobenkového základu se hodí. Koláč pak jde lépe ven a dno se zbytečně nepřilepí.
2. Do velké mísy dejte
polohrubou mouku, hrubou mouku, cukr a prášek do pečiva. Přidejte vejce a studené máslo nakrájené na menší kostky. Prsty všechno promněte na sypkou, místy hrudkovitou drobenku. Dá se použít i robot, jen to nepřežeňte, aby se směs neslepila. Zdroj: Lída Novotná, Do velké misky připravíme drobenku, podle uvážení odebereme část drobenky a smícháme s kakaem.
3. Asi dvě třetiny drobenky nasypte na dno plechu. Lehce ji prsty přitlačte, ale neudusejte ji úplně. Spodní vrstva má zůstat křehká, ne tvrdá a hutná.
4. V druhé míse prošlehejte
tvaroh, vejce, cukr, vanilkový cukr, mléko a vanilkový pudinkový prášek. Výsledná náplň bude hladká a o něco řidší než tvaroh do buchet. Pudinkový prášek se postará o to, že při pečení zpevní. Zdroj: Lída Novotná, Tvarohově-pudinková náplň má být hladká a středně hustá.
5. Tvarohovou směs nalijte a rozetřete na drobenkový základ. Když je náplň hustší a stěrka ji spíš tahá za sebou, namočte stěrku do trochy vody. Drobenka se tolik netrhá a práce je čistší, i když to zní jako malichernost.
Zdroj: Lída Novotná, Tvarohovou směs rozetřeme na drobenkový základ.
6. Na tvaroh rovnoměrně nasypte
rybíz. Čerstvý rybíz nejdřív otrhejte ze stopek, opláchněte a nechte dobře okapat. Mražený není nutné úplně rozmrazovat; stačí ho rozdělit, aby nešel na koláč v jedné zmrzlé hroudě. Zdroj: Lída Novotná, Na tvaroh nasypeme rovnoměrně rybíz. Vrch zasypte zbylou drobenkou
7. Pokud chcete malou změnu, odeberte si část drobenky a promíchejte ji se lžící
kakaa. Koláč to nepotřebuje, ale na řezu pak vypadá zajímavěji a kakao se k rybízu hodí. Zdroj: Lída Novotná, Navrch koláče nasypeme zbytek drobenky.
8. Pečte v předehřáté troubě přibližně
60 minut. Po asi 50 minutách koláč zkontrolujte. Jestli povrch tmavne rychleji, než by měl, položte na něj volně kus alobalu.
9. Když už je vršek pěkně dopečený, ale dno působí ještě měkce, nechte koláč krátce dopéct spíš odspodu. U šťavnatých tvarohových moučníků to někdy zachrání výsledek víc než dalších deset minut klasického pečení.
10. Upečený koláč nechte vychladnout přímo v plechu. Podávejte ho ke kávě nebo k čaji. V lednici bez problémů vydrží do druhého dne a mně osobně chutná druhý den často ještě víc.
Zdroj: Lída Novotná, Upečený koláč necháme před krájením vychladnout. Ještě pár rad na závěr k drobenkovému koláči s rybízem Pokud máte hodně kyselý červený rybíz, můžete ho zlehka promíchat s jednou lžící cukru. Nedělám to pokaždé, protože kyselost k tomuhle koláči patří. Do náplně se hodí hlavně tvaroh v kostce, případně kombinace kostkového a měkkého tvarohu. Náplň pak nebývá příliš řídká a po upečení lépe drží tvar. Krájejte až po vychladnutí. Teplý koláč je výborný, ale čisté řezy z něj hned po vytažení z trouby většinou nedostanete. Když chci mít drobenku sypkou i další den, dávám máslo před zpracováním aspoň na 10 minut do mrazáku. Se studeným máslem se pracuje líp a drobenka se nemění v těžké mastné kusy
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Ovocné koláče s nadýchaným těstem, které zůstane měkké a krásně nasákne šťávu z náplně
Zdroj a foto: autorský text redakce cooky.cz, recept publikován se souhlasem , částečně upraveno AI Lída Novotná