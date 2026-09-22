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Tento vynález ze Švédska šetří víc vody než úsporná sprchová hlavicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kdo chce doma ušetřit za vodu, sáhne obvykle po úsporné sprchové hlavici […]
Tento vynález ze Švédska šetří víc vody než úsporná sprchová hlavice
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