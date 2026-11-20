Mlynář vyměnil klasické lopatky za americký vynález
Mlýn v Ruprechtově na Vyškovsku vznikl v roce 1873. Tehdy šlo o klasickou zděnou stavbu holandského typu, jakých se na Moravě nacházelo více. Měl čtyři velké větrné lopatky a otočnou střechu, kterou bylo možné nasměrovat proti větru.
Po několika letech provozu však přišla silná větrná smršť a původní pohon poškodila. Místní mlynář
Cyril Wágner se rozhodl mlýn opravit, ale místo návratu k původní konstrukci zvolil úplně jiné řešení. Zaujala ho totiž Halladayova turbína, pojmenovaná podle amerického vynálezce a konstruktéra Daniela Halladaye.
Wágner ji v letech 1882 až 1884 instaloval na střechu svého mlýna. Nešlo přitom o běžnou technologii. Halladayovy turbíny se v Americe používaly například k pohonu vodních čerpadel nebo pil, ale jejich spojení s větrným mlýnem bylo mimořádně neobvyklé.
Dvoutunové kolo se dokáže přizpůsobit větru
Nejzajímavější část mlýna se nachází vysoko nad jeho střechou. Halladayova turbína má průměr
10 metrů a váží přibližně dvě tuny. Otáčí se ve výšce šestnácti metrů nad zemí.
Na rozdíl od klasického větrného kola nemá několik pevných lopatek. Tvoří ji
věnec menších nastavitelných lopatek, které připomínají žaluzie. Pomocí soustavy táhel lze měnit jejich sklon, a tím regulovat, kolik větrné energie turbína zachytí. Konstrukce se dokáže přizpůsobit také změnám směru větru.
O správné natočení celého zařízení se stará
dvojité kormidlo. Díky tomu může turbína využívat vítr účinněji než běžné větrné kolo s pevnými lopatkami.
Výsledek byl na svou dobu pozoruhodný. Podle dobových záznamů dokázal mlýn po modernizaci semlít až
dvojnásobné množství obilí než dříve. Mlynář tak získal výrazně výkonnější zařízení, aniž by musel stavět úplně nový mlýn navíc. Mlýn v Ruprechtově | Zdroj: By David Kennedy - Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Creative Commons Podobné turbíny existovaly, ale jen jedna poháněla mlýn
Halladayovy turbíny nebyly v 19. století neznámým vynálezem. V USA se používaly v poměrně velkém množství. Žádná z nich ale nesloužila mlýnu.
V roce 2009 se majitelé ruprechtovského mlýna obrátili na mezinárodní mlynářskou organizaci TIMS. Ta následně odborným vyjádřením potvrdila, že
pohon větrného mlýna Halladayovou turbínou v Ruprechtově je jediný svého druhu na světě.
Z nenápadné moravské stavby se tak stala
technická památka mezinárodního významu. Její podobu připomíná také poštovní známka vydaná Českou poštou v roce 2009. Ve stejném roce vydala Česká národní banka zlatou minci s motivem mlýna v nominální hodnotě 2500 korun. O dva roky později přibyla jeho zmenšená kopie v parku miniatur Boheminium v Mariánských Lázních.
Mlýn si můžete prohlédnout i dnes
Ruprechtovský mlýn se nachází na Drahanské vrchovině, mezi Blanskem a Vyškovem. Od známé propasti Macocha je vzdálený jen několik kilometrů a dnes se k němu sjíždějí turisté z celého světa.
Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen samotnou stavbu, ale také její technické vybavení a historii. Provozní režim je ovšem trochu neobvyklý. V květnu až září se mlýn veřejnosti neotevírá, protože slouží k rekreačnímu ubytování. V říjnu bývá přístupný o víkendech,
od listopadu do prosince jsou prohlídky možné po předchozí objednávce pro skupiny alespoň deseti osob.
Vstupné činí 50 korun pro dospělého, děti, studenty a důchodci zaplatí 25 korun. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a dvě děti stojí 125 korun. V době, kdy je mlýn zavřený, si lze jeho neobvyklou turbínu prohlédnout alespoň zvenčí.
Zdroje článku:
mlynruprechtov.cz, cesky.radio.cz, Prohlídky a vstupné , cnb.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Roman Veselý