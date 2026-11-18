Dvoupatrová vila z filmu Pelíšky stojí v pražských Košířích. Pokoje rodin Šebkových a Krausových v ní ale nikdy nevypadaly jako na plátně. Všechny byty totiž vznikly jako studiové kulisy v jiné části Prahy a od premiéry v roce 1999 se proměnil i filmový domov mládeže.
Vile v ulici Schodová chybí zahradní altán
Hlavní dům pro komedii Pelíšky režiséra Jana Hřebejka filmaři našli v Košířích v ulici Schodová hned vedle Před Cibulkami. Major Šebek v podání Miroslava Donutila se před ním loučil s ruskými přáteli Borisem a Tamarou, jeho syn Michal hraný Michaelem Beranem se zase houpal na hrazdě u vrátek. Z balkonu domu křičel i otec Kraus, kterého ztvárnil Jiří Kodet. Vila je soukromý rodinný dům, takže ji výletník uvidí jen z ulice.
Skutečné prostředí kolem vily se od filmového v několika věcech liší. Do vnitřních prostor štáb vůbec nevkročil, oba byty totiž vznikly v barrandovském studiu číslo 4 a v modřanské sokolovně. Altán, ve kterém se Michal a jeho otec pokoušeli oběsit, u vily nikdy nestál, štáb použil kulisu i proto, aby se pod váhou dospělého zbořila.
Košířské ulice ukrývají filmový klam
Hned vedle ulice Schodová leží místa z dalších scén. Na křižovatce ulic Fabiánova a Před Cibulkami přijížděl Michal na kole se stromečkem, aby na rohu zahlédl Jindřišku hranou Kristýnou Novákovou na motorce s Elienem, kterého ztvárnil Ondřej Brousek. V ulici Před Cibulkami pak Elien soka natlačil k hradbě a Michal zůstal ležet na ulici. Právě srážku na rohu těchto ulic štáb točil v polovině ledna 1999 jako jednu z posledních scén.
V sousedních košířských ulicích použili tvůrci drobný trik se dvěma domy. Jako bydliště učitelky Evy, kterou hrála Eva Holubová, kamera nejprve zabírá dům v Musílkově ulici. Později se však Eva se synem Péťou dívají za odcházejícím příslušníkem SNB po seznamovacím obědě před vedlejším domem v Píseckého ulici, kde přemítají o hledání náhradního otce. V pozadí záběru z Píseckého ulice je vidět funkcionalistická věž kostela svatého Jana Nepomuckého z let 1938 až 1942 od architekta Jaroslava Čermáka.
Z domova mládeže na Smíchově je klinika
Další filmová zastávka leží na pražském Smíchově na křižovatce ulic U Malvazinky a U Sanopzu. Stojí tam budova někdejšího domova mládeže, ve kterém během pobytu rodičů v Americe bydlel Elien. V budově dnes sídlí klinika a původní brána na místě zůstala.
Školní vchod leží ve dvoře vysokoškolské fakulty
Filmaři zmátli diváky i u střední školy, kam chodili Jindřiška, Michal i Elien a kde učili Saša Mašláň hraný Jaroslavem Duškem a teta Eva. Sem přišel na rodičovské schůzky i otec Kraus, který tu Mašláně přetáhl holí. Skutečnou školou je Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v pražské ulici José Martího 31, která se objevila už v Hřebejkově filmu Šakalí léta z roku 1993.
Filmový vstup do školy přitom neleží z hlavní ulice. Štáb natáčel až ve vnitřním dvoře areálu mezi budovami, kde tento vchod v běžném provozu fakulty slouží jako únikový východ a boční vstup do správní budovy.
Jezírko ze školního výletu leží v Prokopském údolí
Poslední venkovní zastávkou je jezírko v Prokopském údolí v pražských Hlubočepích, u kterého ve filmu příslušník bezpečnosti vypráví žákům příběh o strážení hranice, zastřeleném diverzantovi a muži s koženou brašnou. Všechna tato místa se na televizní obrazovky vrátí ještě dnes, stanice FILMBOX+ ONE totiž Pelíšky vysílá ve středu 18. listopadu od 20 hodin.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovamista, cs.wikipedia, csfd, prozeny.blesk).